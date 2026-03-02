ベーシック、3月10日（火）10:30より株式会社BLAM主催のカンファレンス「AI時代のマーケティング組織構築最前線2026」に登壇

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret（フェレット）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山 勝）は、2026年3月10日（火）10:30より、株式会社BLAM（本社：東京都品川区、代表取締役：杉生 遊）が主催するオンラインカンファレンス「AI時代のマーケティング組織構築 最前線2026 」に登壇いたします。

セミナー詳細はこちら :https://adai.co.jp/20260310_conference/?utm_campaign=ba

■セミナー概要

AI活用のその先へ。

問われるのは、組織の力。

AI導入が一巡した2026年、多くの企業が直面しているのは「ツールはあるのに成果が出ない」という組織課題です。本カンファレンスでは、プロ人材を起用したマーケティング組織構築の最新事例と実践ノウハウを、業界のリーダーたちが余すことなく共有します。

「外注コストを削減しながら成果を最大化したい」「マーケ組織をインハウス化したいが、何から始めればいいかわからない」そんな課題を持つ企業のリーダーに向けて、明日から実践できる具体的なアクションを提示します。

オープニングでは、一部上場企業での組織変革事例をBLAMプロデューサーと導入企業担当者が対談形式でご紹介。各セッションでは、マーケティング組織構築に関わる各領域の専門家が、それぞれの視点から実践的なノウハウを解説します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/658_1_ceb397e72473b3bd548b232b9d229ea2.jpg?v=202603021151 ]

■登壇者

林 侑平

株式会社ベーシック

マーケティング部 部長

Web専業広告代理店にてBtoB営業と運用経験を経て、2011年、ベーシック入社。比較メディアのBtoB営業・EC事業の事業責任者を務める。

SaaSプロダクトの事業推進に役割変更した後、カスタマーサクセス部門の立ち上げ・セールス部門の責任者・パートナーサクセス推進室の立ち上げなど様々なPJを立ち上げ、現在はマーケティング部統括に就任。傍ら年間60本以上のセミナー登壇も行う。

本カンファレンスでは、「AIワークフローを活用したマーケティングオートメーション環境の再構築案」をテーマに、成果につながる設計方法について解説します。

■セミナーページURL

https://adai.co.jp/20260310_conference/?utm_campaign=ba





■お問い合わせ先

株式会社AdAI ウェビナー事務局

webinar@adai.co.jp

■『ferret』について

『ferret』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

URL：https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/?organizationId=1704&utm_campaign=260225&utm_medium=else&utm_source=prtimes)

■株式会社ベーシックについて

ベーシックは「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げるAIワークフローカンパニーです。AIを活用して業務を自動化する「workrun」、業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォーム「AIBOW」が企業の生産性向上を支援いたします。他にも、BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」など複数のプロダクトを展開し、AIとテクノロジーを活用して課題解決を支援いたします。

・workrun：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One：サイトを起点にマーケティング業務を統合するBtoBマーケティングツール

・formrun：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：ワークフロー事業・顧客接点DX事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/?organizationId=1704&utm_campaign=260225&utm_medium=else&utm_source=prtimes)