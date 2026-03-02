関西拠点のエンジニア求人が増加！「関西企業を応援するイベントWeek」開幕

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、国内大企業における内製化の高まりと、関西拠点のエンジニア求人が直近2年間で大幅に増加していることを受け、関西企業を支援する特別企画「関西企業を応援するイベントWeek」を開催いたします。 https://info.freelance.findy-code.io/kansai_event

◆関西拠点の求人が急増、いま何が起きているのか

デジタル技術の急速な進化により、あらゆるビジネスにソフトウェアが組み込まれ、企業を取り巻く競争環境は圧倒的なスピードで変化しています。こうした激しい競争環境を勝ち抜くため、これまで外部に委託していた開発業務を内製化し、ビジネスアジリティの向上を図る企業が年々増加しています。実際に、国内の従業員1,000人以上の大企業のDX担当者（DX/DBイニシアティブ）を対象に実施した調査では、75％の企業がITの内製化を実践しているという結果がでています（※1）。



当社のIT/Webエンジニア向け転職サービス「Findy」における関西企業の求人数は、2023年比で増加しており、特に2024年以降の伸長が顕著です。大手企業を中心に内製化の動きが加速する中、一部の企業では年収上限2,000万円を超える提示も見られるなど、採用条件は高度化しています。（※2）また、「AI・LLMエンジニア」をはじめとするAI関連の新職種が新たに生まれています。その結果、関西のエンジニア年収水準は東京に迫りつつあり、AI人材を中心とした人材獲得競争が一層激化しています。

◆なぜ今、関西企業なのか

関西は、長年にわたり日本のものづくりを支えてきた技術集積地です。製造業を中心に、高い技術力を持つ企業が数多く存在しています。現在、こうした基盤の上で「ソフトウェア内製化」や「AI活用を前提とした開発体制構築」が進み、“製造業×ソフトウェア企業”への進化が加速しています。関西は今、“守りの技術拠点”から“攻めの開発拠点”へと変わり始めています。当社は、この変化を後押しすることが日本全体の競争力向上につながると考え、本イベントWeekを開催する運びとなりました。

◆「関西企業を応援するイベントWeek」概要

本イベントWeekでは、関西企業の「挑戦」をテーマに、エンジニア・経営者・採用責任者を対象とした複数のセッションを開催いたします。関西企業のリアルな挑戦事例を通じて、「つくる人」が最大限に力を発揮できる環境づくりについて議論を深めます。当社は本イベントWeekを通じて、関西から世界に通用するプロダクトや組織が生まれる土壌を支援してまいります。

＜本イベントWeekの狙い＞

関西企業の技術的挑戦の可視化：知られざる関西企業の先進的な取り組みや、技術的な試行錯誤を広く発信します。

- 関西企業の技術的挑戦の可視化：知られざる関西企業の先進的な取り組みや、技術的な試行錯誤を広く発信します。- エンジニアとの新たな接点創出：関西でのキャリアに関心を持つエンジニアと、変革に挑む企業が出会う場を提供します。- 内製化・組織強化の具体的ヒントの提供：組織づくりや採用、開発体制の構築における実践知を共有します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/211_1_874fb6c78dec281ba6b26f4b905767f8.jpg?v=202603021151 ]

※システム開発や運用を請け負う企業、ならびにツール提供企業に所属される方のご参加はご遠慮ください。

また、営業・ノベルティ目的でのご参加はお控えください。

※所属企業の事業内容により、運営事務局の判断で参加をお断りする場合がございます。

◆ファインディ株式会社について

2016年に創業した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約26.7万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの4,000社にお使いいただいております。（※3）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者：代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト：https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)

（※1）Japan, 2024年3月25日 - IT専門調査会社 IDC Japan 株式会社 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ51985724

（※2）求人データ（2017年11月～2026年2月）を分析した結果

（※3）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。