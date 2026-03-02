「Jewelna Rose」より、スタイルやシーンに合わせてバッグの使い方を変えられる着脱式ポーチ付きトートバッグ「メルジュール・トートバッグ」デビュー

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社: 東京都渋谷区 代表取締役社長: 森下 宏明） は、バッグブランド「Jewelna Rose」（ジュエルナローズ） より、スタイルやシーンに合わせてバッグの使い方を変えられる、着脱式ポーチ付きトートバッグ「メルジュール・トートバッグ」を、直営店およびオンラインストアにて、発売を開始しました。

ショルダー付きのハンドバッグ型と、13.3インチPC 対応のトート型の2サイズを展開し、日常からビジネスシーンまで活躍します。

■機能紹介

着脱式ポーチ

簡単に取り外し可能な着脱式ポーチで、内装を3気室に仕切ることが可能。

マグネット仕様の開口部

ワンタッチ開閉が可能なマグネット仕様で、スムーズに荷物の出し入れができます。

安定感のある自立性

バッグを置いた際に安定感があり、日常使いも快適です。

【商品詳細】

ブランド：Jewelna Rose(ジュエルナローズ)

シリーズ：メジュール・トートバッグ

カラー：ブラック、ブラウン、グレージュ

品番 / 形状 / サイズ (W×H×D) / 容量 / 税込価格

65601 / トート（ショルダー付） / 29×22×11cm / 6L / 16,500円

65602 / トート （13.3インチ対応）/ 37×27×13cm / 10L / 18,700円

■ About Jewelna Rose

「ジュエルナローズ」は2010年にスタートしたレディースバッグブランド。自分だけのスタイルを持ち、気ままに旅や日 常を楽しむ現代女性のワードローブをテーマに、トラベル／ファッション／ワーク／イベント といった女性の生きる全てのシーンで登場するバッグを自由な発想でご提案します。

公式HP https://www.jewelnarose.jp/

Instagram https://www.instagram.com/jewelnarose_official/

公式オンラインストア https://store.ace.jp/shop/r/rjr-item/