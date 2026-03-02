自治体のゼロ・ウェイスト推進を支える専門的「伴走者」を育成するプログラム「ZERO WASTE FUTURES」第0期受講生募集！

一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン

気候変動の深刻化や資源制約の高まり、最終処分場の逼迫など、廃棄物を取り巻く課題は年々複雑さを増し、持続可能な社会への転換は喫緊のテーマとなっています。

こうした背景を受け、一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパンは、国内の環境政策のさらなる加速と強化を目指す第一歩として、全国の地域・自治体でゼロ・ウェイスト(R)︎を実効的に推進する伴走者を育成する新プログラム「ZERO WASTE FUTURES」を開講します。

本プログラムでは、当団体がこれまでに国際的なネットワークを通じて培った、グローバルな政策動向や先進事例の知見と、国内各地で地域の実情に即した施策実装を支援してきた経験を融合したカリキュラムを提供します。約3か月間にわたる、実践的なワークと対話を重視したプログラムを通じて、地域から循環型社会への転換を担う人材の育成を目指します。

■ ZERO WASTE FUTURES 企画の意図

大量生産・大量消費を前提としてきたこれまでの経済構造のもとで、廃棄物問題は年々深刻さを増しています。最終処分場の逼迫といった処理上の課題にとどまらず、資源採掘や大量廃棄による自然環境の破壊や生態系への負荷、さらには温室効果ガスの排出による気候変動とも密接に結びついています。いまや廃棄物問題は、社会全体で向き合うべき重要なテーマとなっています。

こうした背景のもと、政府はカーボンニュートラルの実現や循環経済への移行、地域循環共生圏の形成などを目指し、さまざまな政策を推進しています。また、地域ごとのロードマップ策定支援や補助制度の整備などを通じて、自治体による実効性のある取り組みを後押ししています。

自治体・地域が果たす役割が一層大きくなっている今、従来の廃棄物処理の枠を超え、脱炭素や資源循環の視点を統合した戦略的な施策展開が求められています。同時に、環境政策を単なる規制やコストとして捉えるのではなく、本来内包している経済的価値や福祉的価値を十分に発揮できるものへと高めていくことも重要です。

ZERO WASTE FUTURESは、そうした自治体の取り組みに伴走できる人材の育成を目的としています。ゼロ・ウェイスト(R)︎に関する専門的知識と、各自治体の特性や条件を的確に見極める洞察力を備え、施策の立案から実行、評価、改善に至るまでを一貫して支援できる力を育みます。本プログラムを修了した方々が、全国各地から、ゼロ・ウェイスト(R)︎が持つ大きな可能性を切り拓いていく存在となることを願っています。

■ 育成する人物像

■ 習得する重点能力

■ 主宰・講師 坂野晶 より

- 地域の廃棄物管理システムを改善し、環境負荷の低減と地域経済の活性化の双方に資するゼロ・ウェイスト(R)︎政策・計画を策定できる人材- 地域社会において、持続可能な廃棄物管理および廃棄物削減の取り組みを主体的かつ継続的に推進できる人材- 適切な削減・分別・処理方法を広く伝えるとともに、ゼロ・ウェイスト(R)︎の価値観を社会に浸透させる発信力と合意形成力を備えた人材- ゼロ・ウェイスト(R)︎に関する専門性：データ収集・分析、廃棄物処理技術、ゼロ・ウェイスト・ヒエラルキーの適用など根拠に基づいた専門知識- 政策立案・アドボカシー：法的枠組み（国/地域）の理解、政策立案への提言、意思決定者を説得するための戦略的アプローチ- ファシリテーション：ステークホルダーの理解と関与、効果的なコミュニケーション、共感力、チームビルディング、自己省察

私のごみとの関わりの原点は、日本で初めて「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った上勝町での活動にあります。しかし、ひとつの成功事例があるだけでは、他の地域が自然に動き出すわけではない――その現実を痛感し、私は一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパンを立ち上げました。

以来、規模も背景も異なるさまざまな地域に伴走してきました。地域での取り組みを増やしていくことは、非常に時間がかかり、ときに途方もなく感じられることもあります。それでも、変化は、誰かが伴走し、寄り添い、地域の中と外とをつなぎながら、一歩ずつ積み重ねていくことでしか生まれません。そして同時に、地域が本気で取り組めば、確実に変化を起こせるという可能性も、現場で何度も実感してきました。

いま、「取り組まなければ」と感じている自治体・地域は確実に増えており、社会の潮目は、少しずつ変わり始めています。しかし、そこに伴走できる人材が圧倒的に不足しているのが実情です。環境問題の知識があるだけでも、地域事情に詳しいだけでも、企業での経験があるだけでも足りません。必要なのは、それらを繋ぎ、複雑な要素を統合しながら、実践を着実に前へ進められる力です。

本プログラムを通じて、ゼロ・ウェイスト(R)︎や資源循環、サーキュラーエコノミーの領域で、本気で地域に伴走できる人を育てたいと考えています。各地で同時に取り組みが進み、やがて社会全体が新たな局面へ転換する――そんな未来を、ぜひ一緒に目指しませんか。

＜坂野晶 プロフィール＞

一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン 代表理事

一般社団法人Green innovation 理事/共同代表

株式会社ECOMMIT 上席執行役員Chief Circularity Officer

至善館大学院大学 循環未来デザインセンター 共同センター長



絶滅危惧種の世界最大のオウム「カカポ」をきっかけに環境問題に関心を持つ。大学で環境政策を専攻後、モンゴルのNGO、フィリピンの物流企業を経て、日本初の「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った徳島県上勝町の廃棄物政策を担うNPO法人ゼロ・ウェイストアカデミーに参画。理事長として地域の廃棄物削減の取組推進と国内外におけるゼロ・ウェイスト(R)︎の普及に貢献する。米マイクロソフトCEOらとともに、2019年世界経済フォーラム年次総会（通称ダボス会議）共同議長を務める。2020年より一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパンにて循環型社会のモデル形成に取り組む。2021年、脱炭素に向けた社会変革を起こす人材育成プログラムGreen Innovator Academyを共同設立。2023年1月、資源循環のインフラを担う「循環商社」株式会社ECOMMITの取締役Chief Sustainability Officerに就任。2026年、日本初のChief Circularity Officerに役職を一新。2025年4月より、大学院大学至善館のCircular Futures Design Center共同センター長・特命准教授。

■ 講義スケジュール

4月25日（土）～8月1日（土）の約3ヶ月間で、3回の対面での講義と視察合宿、そして6回のオンラインでの講義で構成しています。ワークやディスカッションを重視した内容のため、オンラインの回も基本的にリアルタイムの参加が条件となります。

最終課題として、ご自身で選択した自治体を対象にした「ゼロ・ウェイスト計画」を作成をしていただき、それが合格点に達した方には 「Certified Zero Waste Coordinator」 の認定を授与します。

※下記の募集概要資料にも掲載しております。詳細内容については変更になる可能性があります。■ 募集概要

定員：10名程度

参加費：法人500,000円／個人300,000円（税別）

※支払い期日：2026年4月15日

※どちらも1人あたりの金額です。

※対面開催時にかかる宿泊費、交通費、食費などは、各自のご負担をお願いします。

※学生である場合やその他経済的理由等により全額の支払いが難しい方を対象とした特待制度の枠があります。面談時にご相談ください。

■ 詳細・応募フォーム- 募集要項 詳細資料(https://drive.google.com/file/d/1yAEDPE3LuKdBl1c0xItfoDoNIpS8hi44/view?usp=sharing)- 応募フォーム(https://forms.gle/HiQqT6mKJujt6r816)- 主宰・坂野晶による案内動画(https://youtu.be/YLYLyiXLJPk?si=91pKUsWQzHhCRvBJ)■ 募集期間

一次締切 3/20 (金) 23:59

二次締切 3/25 (水) 23:59

※一次締切までにお申し込みいただいた方を優先的に面談します。

※応募多数の場合、一次締切で募集を終了する場合があります。

■ オンライン説明会

主宰の坂野晶と協力企業であるハーチ株式会社 代表取締役 加藤佑氏によるオンライン説明会を開催します。なぜ今、自治体におけるゼロ・ウェイスト(R)︎の推進が重要なのかーーグローバルに活動する二人が本講座が目指すところ、参加者に期待する姿勢などをお話しします。

- 開催日時：3月10日（火）19時30分～20時30分- 開催方法：Zoom

以下より登録してください。

https://us06web.zoom.us/meeting/register/44t6sMjGSZWxHwDPX_Q6TA

■ 主催 一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパンについて

ゼロ・ウェイスト(R)︎の実現を目指し、地域・自治体および事業者に対して、廃棄物削減や資源循環に関する施策の立案から導入、見直し、評価までを中長期的に伴走支援する団体です。従来のリサイクルを中心とした「ごみにしない」モデルに加え、「ごみを生み出さない」モデル（循環型の生産・流通・販売モデルや、それを支えるプロダクトデザイン）を重視し、多様なステークホルダーとの協働を通じて、施策の実装と継続的な発展を推進しています。

公式Webサイト：https://www.zwjapan.org

公式Instagram：https://www.instagram.com/zerowastejapan/

■ お問い合わせ先

一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン

academy@zwjapan.org