新商品「甘熟王バナナ ボーロ」３月２日より販売開始！

株式会社トレードワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：千葉啓一）は、株式会社スミフルジャパンが展開する「甘熟王（かんじゅくおう）バナナ」（以下「甘熟王バナナ」）の本商品におけるライセンス管理を行う株式会社寛斎スーパースタジオと、「甘熟王バナナ」の使用に関するライセンス契約を締結いたしました。本契約に基づき、トレードワークスは「甘熟王バナナ」を配合した犬用間食フード「甘熟王バナナ ボーロ」の販売を開始いたしますので、以下のとおりお知らせいたします。

甘熟王バナナ ボーロ

URL：https://www.calulu-dogwear.jp/products/detail/2466

トレードワークスでは、ペットウェア・関連製品ブランド「Calulu」「One Octave」を展開しております。これらのブランドでは、ファッショントレンドを取り入れたペットウェアや犬具を中心に、ペット用おもちゃやお散歩バッグ等の周辺雑貨も取り扱っております。

「甘熟王バナナ」の品質とブランド力を活かした商品展開により、ペット関連用品市場における競争優位性の確立を図るとともに、さらなる顧客拡大を目指してまいります。

【甘熟王バナナ ボーロ 商品概要】

甘熟王バナナをフリーズドライ加工し、パウダー状にして生地に練りこんだボーロです。保存料、小麦粉は一切使用しておりません。国内の委託工場で製造し、ヒューマングレードの品質に仕上げました。

【甘熟王バナナについて】

スミフルグループが開発した高地栽培のバナナ

です。独自の栽培経験や技術が実現した甘さ、

食感、コクはまさに“王様”の名にふさわしい

美味しさ。収穫後の農薬(※) は一切使用してお

りません。

(※)流通・保管過程における品質保持を目的とした農薬

■取り扱い情報

2026年３月２日よりCalulu ONLINE STORE、楽天市場『雑貨ネットONLINE』にて先行販売開始。

Calulu ONLINE STORE

楽天市場『雑貨ネットONLINE』

URL：https://item.rakuten.co.jp/zakkanetonline-trans/pcae001-209-f4/

2026年３月11日より全国の「ペテモ」約150店舗にて順次販売予定。

（取り扱いのない店舗もございます。）

■会社概要

会社名：株式会社トレードワークス

株式会社トランザクション（証券コード：7818）連結子会社

代表者：代表取締役社長 千葉 啓一

本社：東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号 渋谷新南口ビル７階

URL：https://www.tradeworks.co.jp/

■本商品に関するお問い合わせ先

株式会社トレードワークス

TEL：0120-937-289 （受付時間/平日10：00～17：00）