皇室エッセイ、初のマンガ化！　原作：彬子女王／漫画：池辺葵『マンガ 赤と青のガウン 第１巻』のカバーデザインを、初公開します！

累計43万部を突破した彬子女王殿下による大人気エッセイ『赤と青のガウン』（PHP文庫）を原作とし、漫画家・池辺葵さんの手によって新たな形で描かれた『小説新潮』好評連載中の「マンガ 赤と青のガウン」が、『マンガ 赤と青のガウン 第１巻』として、新潮社より3月25日に刊行されることが決定しました。この度、カバーデザインを初公開します！

原作：彬子女王／漫画：池辺葵『マンガ 赤と青のガウン 第１巻』（新潮社刊）

大ヒット留学記×漫画界の名匠、夢のタッグ！！

女性皇族として初めて海外で博士号を取得された彬子女王殿下。

一人で街を歩く心地よさと寂しさ、論文に追われた日々、支えてくれた友人たち――英国での苦しくも輝かしき青春を、『ブランチライン』の池辺葵さんによる繊細な筆致で描き出す！殿下の留学生活や心の葛藤が美しく表現され、原作の魅力が一層引き立てられています。

連載当初、原作者である彬子女王殿下ご本人も「命を吹き込むとはこういうことなのかと、ぞくぞくした。」とコメント。書籍には、彬子女王殿下による特別エッセイも収録予定です。

『マンガ 赤と青のガウン』第一話はこちら :https://kuragebunch.com/episode/2550912964856491139#

■彬子女王殿下×三宅香帆さんトークイベント、開催決定！

累計43万部の大ヒット留学記が、ついにコミックに。『マンガ 赤と青のガウン 第１巻』発売を記念して、原作者である彬子女王殿下と、原作ファンでもある人気文芸評論家の三宅香帆さんが、スペシャルな対談を行います。ここでしか聞けない秘話もあるかも…！

【イベント詳細】

開催日時：2026年3月25日（水）14:00～15:10

登壇者 ：彬子女王殿下、三宅香帆さん

料 金 ：

１.書籍付き会場参加チケット 2,500円(税込) ←お申し込み受付を締め切りました。

２.オンライン視聴チケット 1,100円(税込)

３.書籍付きオンライン視聴チケット 2,310円(税込)

※オンライン視聴チケットはリアルタイム・アーカイブ配信ともに視聴が可能です。アーカーブ配信は翌日26日(木)15時より開始されます。詳細は下記ボタンよりご確認ください。

会 場 ：ジュンク堂書店池袋本店 9階イベントスペース（東京都豊島区南池袋2-15-5）

【イベント詳細・お申し込みはこちら】 :https://onlineservice.maruzenjunkudo.co.jp/products/j70019-260325

■登壇者紹介

○彬子女王殿下

1981年、故𥶡仁親王殿下の第一女子として生まれる。学習院大学在学中及び卒業後に、英国オックスフォード大学マートン・コレッジに留学し、女性皇族として初めて博士号を取得（専攻は日本美術）。京都産業大学日本文化研究所特別教授、一般社団法人心游舎総裁などを務める。著書に『赤と青のガウン オックスフォード留学記』『飼い犬に腹を噛まれる』（PHP研究所）、『京都 ものがたりの道』（毎日新聞出版）、『日本美のこころ イノリノカタチ』（小学館）、『日本文化 寄り道の旅 』（扶桑社）などがある。

○三宅香帆

1994（平成6）年高知県生まれ。文芸評論家。京都市立芸術大学非常勤講師。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程中退。

主に文芸評論、社会批評などの分野で幅広く活動。著書に『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』『「好き」を言語化する技術』『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』『考察する若者たち』『文体のひみつ なぜあの人の文章はつい読んでしまうのか？』など多数。

■原作：彬子女王／漫画：池辺葵『マンガ 赤と青のガウン 第１巻』試し読み

Webサイト「くらげバンチ」にて、第1話を無料公開中！ ぜひご覧ください。

原作：彬子女王／漫画：池辺葵『マンガ 赤と青のガウン 第１巻』サンプルページ１.原作：彬子女王／漫画：池辺葵『マンガ 赤と青のガウン 第１巻』サンプルページ２.原作：彬子女王／漫画：池辺葵『マンガ 赤と青のガウン 第１巻』サンプルページ３.『マンガ 赤と青のガウン 第１巻』第１話 :https://kuragebunch.com/episode/2550912964856491139#

↑続きは上記ボタンよりご覧いただけます。

■書籍紹介

「命を吹き込むとはこういうことなのかと、ぞくぞくした」（彬子女王）。

女性皇族として初めて海外で博士号を取得された彬子女王殿下。一人で街を歩く心地よさと寂しさ、論文に追われた日々、支えてくれた友人たち――英国での苦しくも輝かしき青春を『ブランチライン』の池辺葵が繊細な筆致で描き出す。殿下の特別エッセイも収録。

■著者紹介

【原作】彬子女王

【漫画】池辺葵

2009年デビュー。同年より、『繕い裁つ人』（講談社）の連載を開始(のちに映画化)。14年、『どぶがわ』（秋田書店）で第18回文化庁メディア芸術祭マンガ部門新人賞を受賞。

この年、『プリンセスメゾン』（小学館）も連載開始。18年、『ねぇ、ママ』（秋田書店）で第22回文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞を受賞。ほかの代表作に『かごめかごめ』（秋田書店）、『雑草たちよ 大志を抱け』（祥伝社）などがある。現在、『FEEL YOUNG』（祥伝社）で『ブランチライン』を連載中、2024年12月より小説新潮で、2025年1月よりくらげバンチで『赤と青のガウン』の漫画版連載をはじめる。

■書籍データ

【タイトル】マンガ 赤と青のガウン 第１巻

【著者名】原作：彬子女王／漫画：池辺葵

【発売日】2026年3月25日

【造本】A5判（144ページ）

【定価】1,540円（税込）

【ISBN】978-4-10-356971-8

【URL】 https://www.shinchosha.co.jp/book/356971/