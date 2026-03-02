プラスチックリサイクルのesa、リコー主催の統合型アクセラレータープログラム「TRIBUS 2025」成果発表会にて「SHIBUYA QWS賞」を受賞

株式会社ｅｓａ

プラスチックのリサイクルを中心とした環境事業を展開する「株式会社esa（読み：イーサ、意味：Environmental Solutions Architect の頭文字）」（本社：東京都千代田区、代表取締役：黒川 周子、以下「当社」）は、株式会社リコーが主催する社内外統合型アクセラレータープログラム「TRIBUS 2025」の成果発表会「TRIBUS Investors Day」において、協賛企業賞の一つである「SHIBUYA QWS賞」を受賞しました。

この発表会は2026年2月2日に開催され、社内起業家4チームとスタートアップ企業8社が登壇し、新サービスの発表や実証実験の成果などを披露しました。スタートアップ企業には協賛企業賞が授与され、当社は渋谷スクランブルスクエア株式会社から「SHIBUYA QWS賞」に選出されました。

TRIBUS 2025プログラム概要

TRIBUS 2025は、リコーグループ社員向けの社内起業家プログラムと社外スタートアップ向けのプログラムを統合したアクセラレータープログラムで、今年で7期目を迎えます。2025年度のテーマは「出会いが変える 未来の選択肢」とされ、社内から65件、社外からは255件と過去最多の応募が集まりました。7年間の応募実績は、合計1,534件に達しました。2025年9月に開催された統合ピッチにて、8社のスタートアップ企業が選出され、専任担当者（カタリスト）の伴走支援のもと事業検証を進めました。

受賞プラン概要

「樹脂判別ハンディセンサーの複合プラ判別機能開拓とプラスチッククレジット高品質化の連携」

- リコー製樹脂判別ハンディセンサーを活用し、使用方法の改善・最適化により、複合プラスチックの識別性向上の検討- 高品質リサイクルクレジット生成に向けた現場デバイス仕様・運用モデルの検討- プラットフォーム連携に向けた連携戦略策定、将来展望の検討

esaは、リコー製の樹脂判別ハンディセンサーを活用し、複合プラスチックの識別性を向上させる使い方の改善・最適化を検討しました。これにより、高品質なリサイクルクレジット生成に向けた現場デバイス仕様や運用モデルを提案したほか、プラスチックリサイクルプラットフォームとの連携戦略や将来展望を策定しました。これらの取り組みが、プラスチック循環の促進と持続可能な社会への貢献につながるとして評価され、今回の受賞となりました。

今後の展望

今回の受賞を機に、esaはリコーグループおよび渋谷スクランブルスクエアと連携し、リコー製ハンディセンサーを用いた測定方法や適用方法の最適化や使用現場での導入支援を進めるとともに、プラスチッククレジット制度の高品質化に資する仕組みづくりを目指します。また、国内外の自治体・企業との協業を強化し、esa methodによる資源循環ソリューションを広げることで、サーキュラーエコノミーの実現と脱炭素社会への貢献に取り組んでまいります。

株式会社esa 代表取締役 黒川 周子 コメント

「この度、TRIBUS Investors Dayにおいて『SHIBUYA QWS賞』を賜り、大変光栄に存じます。当社が開発したesa methodは、複合プラスチックを循環型社会へと結びつける重要な技術です。今回の受賞を励みとして、リコーグループや各協賛企業との協業を深め、ハンディセンサーをはじめとする革新的な技術とesa methodを連携させることで、高品質なリサイクルクレジットの普及と資源循環モデルの確立に取り組んでまいります。引き続き、多様なパートナーとの共創を通じて新しい価値を創造していきます。」

株式会社esa 会社概要

株式会社esaは、再利用が難しかった複合プラスチックをリサイクル可能にする独自技術【esa method】を核に、コンサルティングや研究開発に加え、再生プラスチックのペレット加工・販売、製品開発・展開を行っています。CO2排出削減とコスト効率の両立を実現し、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。

会社名 ：株式会社esa

設立年月 ：2022年3月1日

住所 ：東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル3階「0 Club（ゼロクラブ）」

代表取締役 ：黒川 周子

事業内容 ：一般・産業廃棄物のリサイクルコンサルティング、プラスチック廃棄物のリサイクル、

プラスチックペレットの加工、販売プラスチック製品の開発、販売

URL ：https://esa-gl.com/