世界の農業用添加剤市場は、農業慣行の拡大と作物保護ソリューションの需要拡大により、2032年までに65億3000万ドルに達すると予測されています。