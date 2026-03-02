アジア太平洋住宅用ソーラーフォトボルタックス（PV）市場は、クリーンエネルギー移行の中で年平均成長率（CAGR）3.4％で拡大し、2033年までに201億5000万米ドルに達すると予測されている

