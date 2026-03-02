【横浜市鶴見区】月額3,300円のバイク専用駐車場が新規オープン！ JR鶴見駅徒歩13分｜オープン記念で1ヶ月無料キャンペーン実施
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を中心に、トランクルーム事業やバイク駐車場事業まで幅広く展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：池島 隆）が運営する、月極バイク駐車場 「トミーバイクパーキング（https://tomybikepark.com/）」 は出店を拡大、125カ所目となる新たなバイクパーキングを3月2日（月）にオープンいたします。今回の出店で、神奈川県内では14カ所目の出店となります。
新たにオープンするバイクパーキングは、オープン日から1カ月の期間中、新規で3カ月以上ご契約される方を対象に、1ヶ月分の駐車代が無料となる、トミーバイクパーキング “オープニングキャンペーン”が適用されます。今回オープンする「トミーバイクパーキング鶴見佃野町」は、JR鶴見駅西口から徒歩13分の住宅エリアに立地。通勤・通学や日常利用にも便利な環境です。
都市部で高まる「バイク専用駐車場」不足という課題
都市部や賃貸マンションが多いエリアを中心に、バイク専用の月極駐車場に対する需要は年々高まっています。一方で、首都圏では供給が追いついておらず、「停める場所が見つからない」という声も少なくありません。
新たにバイクを購入された方や、現在の保管場所に不安を感じている方に向けて、トミーバイクパーキングは安心して預けられる保管環境を提供します。
【土地の有効活用をお考えの皆様へ】
トミーバイクパーキングでは、狭小地や変形地、住宅横の空きスペースなどを活用したバイク月極駐車場の運営も行っています。バイク1台分のスペースから始められるため、初期投資を抑えた土地活用としても注目されています。使われていない土地やデッドスペースの活用をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342909/images/bodyimage1】
・ トミーバイクパーキング鶴見佃野町（3/2 open）
・所在地：横浜市鶴見区佃野町24-15
・アクセス：JR鶴見駅 徒歩13分
・駐車タイプ：外置き、バリカータイプ
・車室数：3車室
・車室サイズ：W1000*D2400mm
・月額料金：\3,300 (税込み)
■ オープニングキャンペーン実施
オープンを記念し、1ヶ月分の駐車料金が無料となるキャンペーンを実施します。
【キャンペーン内容】
新規で3ヶ月以上ご契約の場合、1ヶ月分の月額料金が無料
【対象期間】
2026年3月2日～3月31日
※90日以内に解約された場合は割引分をご請求いたします。
※詳細については、株式会社トミザワ（0120-86-8585／9:00-17:00 日祝除く）にお問合せください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342909/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342909/images/bodyimage3】
■ トミーバイクパーキングについて
株式会社トミザワが、関東エリアを中心に1,000台以上の駐車スペースで展開する、“敷金・礼金・更新料0円” の月極バイクパーキング。原付から大型バイクまでサイズに合わせたパーキングに、屋内、屋外、ガレージ、コンテナなど様々なタイプをご用意。さらに、セキュリティの導入やロッカー、洗車スペース、電源コンセントなどを設置したタイプもラインナップするなど、時代に合ったバイクパーキングのあり方を日々追求しています。
展開エリア： 全125カ所（東京：92カ所、千葉：19カ所、神奈川：14カ所）
公式ホームページ： https://tomybikepark.com/
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役社長 池島 隆
URL： https://www.tomizawa.net
---------------------
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
