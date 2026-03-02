NdFeB磁性材料の業界分析レポート：企業ランキング、価格動向、成長率2026
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「NdFeB磁性材料―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」を発表しました。
発行日：2026年2月27日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1684555/ndfeb-magnetic-materials
【レポート概要】
NdFeB磁性材料の世界市場規模は、2026年に21890百万米ドルと推定され、2032年までに28350百万米ドルに達すると予測されています。2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は4.4%と見込まれています。
NdFeB（ネオジム鉄ボロン）磁性材料は、高残留磁束密度と高保磁力を持つ希土類永久磁石である。小型・高出力モーター、風力発電機、電子機器、センサーなどで使用される。耐熱性向上のための焼結技術、表面処理（防錆コーティング）、微細粒子制御が重要であり、磁気特性の安定化に寄与する。
1. 製品タイプ別市場分析：Sintering、 Bonding
NdFeB磁性材料市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Automotive、 Home Appliances and Consumer Electronics、 New Energy、 Medical、 Others
各用途分野におけるNdFeB磁性材料の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Arnold Magnetic Technologies、 Proterial(Hitachi Metals)、 Shin-Etsu、 Sumitomo Metal Mining、 Neo Magnequench、 TDK、 VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG、 SGM Magnetics S.p.A、 Daido Electronics、 Ningbo Yunsheng、 Yantai Zhenghai Magnetic Material、 Beijing Zhong Ke San Huan High-tech、 Chengdu Galaxy Magnets、 Sinosteel Nmc、 JL MAG Rare-Earth、 Innuovo、 Earth-panda Advanced Ma Gnetic Material、 Zhejiang Zhongke Magnetic Industry、 NBJJ、 Anhui Hanhai New Material、 Hangzhou Kede Magnetic Components、 Ningbo Ketian Magnet、 Ningbo JK Magnets、 Yantai Dongxing Magnetic Materials、 Advanced Technology & Materials、 Baotou Tianhe Magnetics Technology、 UMAG、 Jingci Magnet、 Shenzhen Dali Magnetism Materials、 Hangzhou Hongshan Magnetic Material
NdFeB磁性材料市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：NdFeB磁性材料市場の概要と成長見通し
NdFeB磁性材料の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2021～2032）
第2章：主要企業のNdFeB磁性材料市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2021～2026）
第3章：製品別市場動向
NdFeB磁性材料を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2021～2032）
発行日：2026年2月27日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1684555/ndfeb-magnetic-materials
【レポート概要】
NdFeB磁性材料の世界市場規模は、2026年に21890百万米ドルと推定され、2032年までに28350百万米ドルに達すると予測されています。2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は4.4%と見込まれています。
NdFeB（ネオジム鉄ボロン）磁性材料は、高残留磁束密度と高保磁力を持つ希土類永久磁石である。小型・高出力モーター、風力発電機、電子機器、センサーなどで使用される。耐熱性向上のための焼結技術、表面処理（防錆コーティング）、微細粒子制御が重要であり、磁気特性の安定化に寄与する。
1. 製品タイプ別市場分析：Sintering、 Bonding
NdFeB磁性材料市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Automotive、 Home Appliances and Consumer Electronics、 New Energy、 Medical、 Others
各用途分野におけるNdFeB磁性材料の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Arnold Magnetic Technologies、 Proterial(Hitachi Metals)、 Shin-Etsu、 Sumitomo Metal Mining、 Neo Magnequench、 TDK、 VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG、 SGM Magnetics S.p.A、 Daido Electronics、 Ningbo Yunsheng、 Yantai Zhenghai Magnetic Material、 Beijing Zhong Ke San Huan High-tech、 Chengdu Galaxy Magnets、 Sinosteel Nmc、 JL MAG Rare-Earth、 Innuovo、 Earth-panda Advanced Ma Gnetic Material、 Zhejiang Zhongke Magnetic Industry、 NBJJ、 Anhui Hanhai New Material、 Hangzhou Kede Magnetic Components、 Ningbo Ketian Magnet、 Ningbo JK Magnets、 Yantai Dongxing Magnetic Materials、 Advanced Technology & Materials、 Baotou Tianhe Magnetics Technology、 UMAG、 Jingci Magnet、 Shenzhen Dali Magnetism Materials、 Hangzhou Hongshan Magnetic Material
NdFeB磁性材料市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：NdFeB磁性材料市場の概要と成長見通し
NdFeB磁性材料の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2021～2032）
第2章：主要企業のNdFeB磁性材料市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2021～2026）
第3章：製品別市場動向
NdFeB磁性材料を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2021～2032）