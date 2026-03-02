トンネル点検装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（一般車両搭載型、専用車両搭載型）・分析レポートを発表
2026年3月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「トンネル点検装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、トンネル点検装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のトンネル点検装置市場規模は2024年に2億91百万米ドルと評価されています。今後は2031年までに5億6百万米ドルへ拡大すると予測され、予測期間中の年平均成長率は8.3%となる見込みです。社会インフラの老朽化対策、点検の省人化、データ化による維持管理高度化の需要を背景に、市場は高い成長率で拡大すると見込まれます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を併せて検証し、それらが競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に及ぼす影響を分析しています。装置の調達コストや部材供給、導入スケジュールは国際貿易条件の変化を受けやすく、調達先分散や地域別の生産・サービス体制が競争力に直結する論点として扱われています。
________________________________________
点検の考え方と製品特性
トンネル点検は基本的に観察と記述に基づく作業であり、本調査では劣化や欠陥を、それらを引き起こす要因よりも外観として現れる状態に着目して記述する方針が採られています。つまり、ひび割れ、はく離、漏水、変形など、現場で確認できる状態を体系的に捉え、点検結果を比較可能な形で整理することが重視されています。
トンネル点検装置は、走行しながら壁面や覆工の状態を撮影・計測し、欠陥の抽出や記録、経年変化の把握を支援するための装置群です。点検品質の平準化、作業員の安全性向上、交通規制時間の短縮、データの蓄積と解析を通じた予防保全の推進に寄与します。
________________________________________
調査内容と分析手法
本レポートは、トンネル点検装置市場について、メーカー別、地域別、国別、種類別、用途別に、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と予測を提示しています。
市場が変化し続ける前提のもと、競争環境、需給動向、需要変化の要因を分析しています。さらに、選定した競合企業の企業概要と製品例を示し、2025年時点の主要企業の市場占有率推計も提供しています。市場の推進要因、抑制要因、機会、新製品投入や承認に関する示唆も整理されています。
________________________________________
市場区分
市場は種類別と用途別に区分されています。種類別では一般車両搭載型と専用車両搭載型に分類されます。一般車両搭載型は導入の柔軟性や運用のしやすさが利点となり、既存車両を活用して点検頻度を高めたい用途で適合しやすいと考えられます。専用車両搭載型は高精度計測や多センサー統合、連続走行点検など高度な運用を想定しやすく、大規模ネットワークを保有する管理者にとって有効な選択肢となります。
用途別では開削トンネル、山岳工法トンネル、沈埋トンネルに分類されます。構造形式や環境条件によって劣化の出方や点検上の重点が異なるため、センサー構成や解析機能、運用設計の最適化が市場拡大の鍵になります。
________________________________________
主要企業動向
本レポートでは、KURABO、ARRB Systems、Mitsui E&S Machinery Co、Roadscanners、Ricoh、Pavemetrics、Trimble、Wuhan ZOYONなどの主要企業を取り上げています。各社について、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な開発動向を指標として整理しています。
