仮想発電所市場は、2025年の29億3,400万ドルから2035年には282億8,700万ドルへ、年平均成長率25％超で急拡大
分散型エネルギー資産のデジタル統合により、分散リソースは統合された収益創出型の電力網容量へと転換しています。
世界の電力システムは構造的な再設計の段階にあります。従来の集中型発電のみに依存するのではなく、公益事業者や系統運用者は、屋根置き型太陽光発電、蓄電池、電気自動車充電器、制御可能な産業負荷など、数千に及ぶ分散資産を統合的に運用しています。デジタルプラットフォームおよびリアルタイム最適化ソフトウェアにより実現されるこの統合モデルは、仮想発電所市場を実験的概念から現代の電力網管理の中核要素へと進化させています。
市場規模および長期拡大見通し
仮想発電所市場は、2020年以降年平均成長率26.1％で成長し、2025年に29億3,400万ドルへ到達しました。2030年には年平均成長率25.7％で91億9,260万ドルに拡大し、さらに2035年には282億8,700万ドルへ到達し、2030年以降は年平均成長率25.2％で成長すると予測されています。
過去の成長は以下により支えられました。
・電気自動車充電ネットワークの拡大
・電力消費量の増加
・スマートシティ基盤の整備
・炭素削減およびエネルギー効率への関心の高まり
初期段階では、高額な初期投資要件および複数の管轄区域にまたがる規制の複雑さが導入を抑制しました。
次段階を形成する成長促進要因と構造的制約
今後の拡大は、再生可能エネルギーの統合および老朽化した電力網インフラの近代化と密接に関連しています。スマートグリッド投資の増加、分散型エネルギー資源を支援する政策インセンティブ、デマンドレスポンスサービス需要の拡大が導入を後押ししています。
一方で、さまざまなエネルギー資産間の技術的相互運用性の課題、電力網インフラの制約、料金制度に関する不確実性が一部市場での導入時期に影響を及ぼす可能性があります。しかし、長期的な脱炭素化義務は持続的需要を支えています。
技術進化：デマンドレスポンスから高度分散型発電へ
技術別では、デマンドレスポンスが2025年に市場全体の43.7％を占め、12億8,160万ドルとなりました。産業および商業需要家は大規模な柔軟負荷容量を提供し、電力網の需給調整戦略を支えています。
分散型発電は2025年から2030年にかけて年平均成長率27.8％で最も高い成長が見込まれています。屋根置き型太陽光、地域規模発電、分散型再生可能エネルギーシステムの普及拡大がこの転換を加速させています。
発電、蓄電、制御可能負荷を組み合わせた混合資産モデルも、統合プラットフォームの成熟とともに普及が進んでいます。
資産構成動向：再生可能エネルギー優位と蓄電加速
供給源別では、再生可能エネルギーが2025年に市場の51.0％を占め、14億9,640万ドルとなりました。太陽光および風力は分散型統合枠組みの中核を担っています。
蓄電は2030年まで年平均成長率26.9％で成長すると予測されています。電池経済性の改善と電力網柔軟性要件の高まりにより、蓄電システムは補助的資産から統合プラットフォーム内の中核的調整手段へと進化しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342917/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342917/images/bodyimage2】
産業分野が現在の収益基盤を支える
最終用途別では、産業分野が2025年に43.3％を占め、12億6,930万ドルとなりました。産業施設は拡張可能な負荷柔軟性を提供し、体系化されたデマンドレスポンスプログラムへの参加を拡大しています。
