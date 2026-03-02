仮想発電所市場は、2025年の29億3,400万ドルから2035年には282億8,700万ドルへ、年平均成長率25％超で急拡大

仮想発電所市場は、2025年の29億3,400万ドルから2035年には282億8,700万ドルへ、年平均成長率25％超で急拡大