世界缶ブラックコーヒー市場調査：2032年までCAGR11.3%で成長予測
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバル缶ブラックコーヒーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」を、2026年3月2日に発行しました。缶ブラックコーヒー市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1450033/canned-rtd-dairy-free-coffee
グローバル缶ブラックコーヒー市場の成長予測
缶ブラックコーヒーとは、抽出（コールドブリューまたはホットブリュー）、ブレンド、植物由来成分による乳化、無菌充填などの工業的プロセスを経て製造される、乳原料を一切使用せず、主にオーツミルク、アーモンドミルク、豆乳などの植物由来の代替乳を用いて調合された、包装済みの即時飲用コーヒー飲料です。長期保存が可能なアルミ缶などに包装されることが一般的で、このカテゴリーは、管理された抽出技術、風味の調整、微生物管理、無菌充填技術を採用することで、利便性、安定した風味、及び食品安全性を提供します。乳製品を含まないため、乳糖不耐症や乳製品アレルギーのある消費者、ヴィーガン、そして健康的な飲料を求める人々に適しています。通勤時、職場での休憩、フィットネス後の回復、外出時のエネルギー補給など、多様な消費シーンで利用されており、拡大を続ける植物由来志向や機能性飲料のトレンドに合致しています。急速に成長するRTDコーヒー市場の一部として、乳製品不使用の製品群は、世界的な飲料ポートフォリオにおける処方（植物性乳化剤や機能性添加物の使用など）、加工技術、ブランディングの革新によって、市場での存在感を強めています。
YH Researchの調査では、2026年から2032年にかけて、缶ブラックコーヒーの世界市場は年平均成長率（CAGR）11.3%で拡大を続けると予測されています。2025年には約4838百万米ドルだった市場規模は、2026年には5971百万米ドルに達し、2032年には11329百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．缶ブラックコーヒー紹介
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Nestlé、 Suntory Beverage & Food、 Starbucks Corporation、 Keurig Dr Pepper、 PepsiCo、 The Coca-Cola Company、 illycaffè S.p.A、 Westrock Coffee Company、 Berner Food & Beverage、 Gehl Food & Beverage、 Hardtank LLC、 Refresco Group N.V、 Thai Beverage Public、 Asahi Group Holdings、 Ajinomoto AGF、 Uni-President Enterprises Corp、 Tingyi Holding Corp、 China Resources Beverage、 Nongfu Spring、 Lactalis Group、 Fonterra Co-operative Group、 FrieslandCampina、 Otsuka Holdings、 Want Want China Holdings、 Yili Group、 Mengniu Dairy
