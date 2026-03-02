オンラインセミナー『管理職の役割と組織運営の基本』2026年3月26日（水）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『実戦マネージャー短期養成コース 第１講 管理職の役割と組織運営の基本』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
経験値の積み上げで管理職が務まる時代ではなくなりました。組織を牽引し成果を上げることが期待されている管理職。管理職に必要な力、その一番は、「判断力」だと思います。判断できない管理職は、本人もつらく、周りにとっても迷惑です。
多様な属性、雇用形態と年代が一堂に会する組織を、いかに判断して効果的に動かしていくか、組織の中間に位置する管理職に求められる役割とは何か。管理職になったら一度は学んでおきたい基礎講座です。
【開催日】
2026/03/26（木） 9：30～16：00
【講 師】
アタックスグループ シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村 信貴子
【受講料】
一般：60,500円（税込）
メルマガ会員：55,000円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
後継者・管理職・現場マネージャー
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2191
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
経験値の積み上げで管理職が務まる時代ではなくなりました。組織を牽引し成果を上げることが期待されている管理職。管理職に必要な力、その一番は、「判断力」だと思います。判断できない管理職は、本人もつらく、周りにとっても迷惑です。
多様な属性、雇用形態と年代が一堂に会する組織を、いかに判断して効果的に動かしていくか、組織の中間に位置する管理職に求められる役割とは何か。管理職になったら一度は学んでおきたい基礎講座です。
【開催日】
2026/03/26（木） 9：30～16：00
【講 師】
アタックスグループ シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村 信貴子
【受講料】
一般：60,500円（税込）
メルマガ会員：55,000円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
後継者・管理職・現場マネージャー
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2191
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ