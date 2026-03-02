株式会社LogProstyle(NYSE American: LGPS)(本社：東京都港区、代表取締役 兼 執行役員社長：野澤 泰之、以下「LogProstyle」または「当社」)の連結子会社、株式会社Prostyle旅館が運営する「プロスタイル旅館 横浜馬車道」は、このたび「楽天トラベル ブロンズアワード2025」を受賞いたしました。





楽天トラベル ブロンズアワード2025





本アワードは、全国の「楽天トラベル」登録宿泊施設を対象に、過去1年間において顕著な実績を挙げた宿泊施設を表彰する制度です。今回の受賞は、日頃よりご利用いただいているお客様のご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。今後も皆様に選ばれ続ける宿泊施設を目指し、さらなるサービス向上に努めてまいります。









■ プロスタイル旅館 横浜馬車道について

https://www.prostyleryokan.com/yokohamabashamichi/

「なぜ、まちなかには旅館がないのだろう」という発想から誕生した“まちなか旅館”。都心からの優れたアクセスと日本ならではのおもてなしを融合させた宿泊施設です。みなとみらい線「馬車道駅」より徒歩4分、JR根岸線「関内駅」より徒歩3分と利便性の高い立地に位置し、羽田空港からのアクセスも良好です。館内には、94室の客室と新スタイルの串料理とワインを提供するレストラン「串ビストロ 野鳥(のどり) -nodori-」( https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140104/14099059/ )や、プライベートサウナを備え、ご宿泊のお客様に快適な滞在環境を提供しております。





エントランス





nodori





スイートルーム





朝ごはん





【会社概要】

■株式会社LogProstyle

https://www.logprostyle.co.jp/ja/

当社は、主に不動産事業(リノベーション再販事業、新規ディベロップメント事業)と旅館運営事業を展開しています。不動産事業を中心に売上を拡大し、2025年3月期の連結売上高は約207億円、EBITDAは約15億円を計上。2025年3月に日本未上場で、NYSE(ニューヨーク証券取引所)に直接上場を果たしました。









■株式会社Prostyle旅館

https://www.prostyleryokan.com/

横浜馬車道、浅草、那覇(2店舗)の計4店舗の旅館を運営しております。2028年秋には浅草エリアに新店舗の開業を予定しております。