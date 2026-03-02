ROY株式会社(本社：神奈川県川崎市高津区、代表取締役社長：大石竜次)は、2026年2月23日、インドネシア共和国バンドン市に所在するインドネシア国立教育大学(Universitas Pendidikan Indonesia／以下UPI)と覚書(MOU)を締結し、建築学科コースの学生を対象とした「ROY建築学科 日本語コース」を新設しました。本コースでは、日本での就労を見据え、2級建築施工管理技士取得を目指す教育を行います。





集合写真





インドネシア国立教育大学(UPI)で調印式に参加するROY株式会社 大石社長(左)とUPI ディディ学長とUPI アウグス学部長





握手を交わす二人





大学生にコース概要を説明するROY株式会社 大石社長





日本の建設業界では、技能労働者および施工管理技術者の高齢化が進行しており、若手人材の確保が課題となっています。国土交通省の統計でも、建設業就業者の高齢化や若年層入職者の減少が指摘されており、施工管理技術者の確保は業界全体の課題とされています。本取り組みにより、施工管理技士の人材不足の緩和に寄与することで、建設工期の遅延や建設コストの高騰といった課題にも貢献することが期待されます。





調印式当日には、履修予定の建築学科コース学生約90名を対象に、大石社長が日本の建設業界の現状や施工管理技士の役割、キャリア形成について約1時間の特別講義を実施しました。学生からは日本での働き方や資格取得に関する具体的な質問が寄せられ、高い関心が示されました。





UPI大学での学生との記念写真





■ ROY建築学科 日本語コースの概要

本カリキュラムでは、日本語能力試験N2相当の日本語教育に加え、建設分野の専門用語、施工管理に関する基礎知識、2級建築施工管理技士第一次検定対策を実施します。また、第二次検定で求められる記述力向上を目的とした文章作成指導も行います。

さらに、日本での実務を想定し、ビジネスマナーや報告書・メール作成指導など、実践的なコミュニケーション教育も組み込まれています。









■ 他大学との連携

株式会社インドネシア総合研究所を通じたご縁をきっかけに、同日、SANGGA BUANA UNIVERSITYとも覚書を締結しました。





サンガブアナ大学(USB)で調印式に参加するROY株式会社 大石社長とインドネシア総合研究所 アウリア氏 サンガブアナ大学のディディン学長





今後は大学1年次からの日本語教育導入、日本でのインターンシップ教育、施工管理技士2級取得支援などを段階的に整備し、日本での就労を見据えた人材育成体制を構築します。





SANGGA BUANA UNIVERSITYでの集合写真





■ 建築研修センターの展開

ROY株式会社は、インドネシアに建築研修センターを開設しています。同施設では、日本で求められる建設技術および日本語教育を一体的に実施しています。

今後はジャカルタ、バンドン、バリ島への拡大も予定しており、2029年までに年間3,000名規模の卒業生輩出を目指します。また、建設分野に加え、特定技能制度の対象分野への展開も計画しています。





建築研修センターの詳細や取り組みについては、外国人技能実習生特設サイト「accept」にて紹介しています。

【accept】 https://momo-roy.com/









■ ROY株式会社 会社概要

本社所在地： 神奈川県川崎市高津区坂戸3-16-1

代表者 ： 代表取締役社長 大石 竜次

設立 ： 2009年1月23日

公式サイト： https://roy-g.com/









■ グループ会社

株式会社REsta

・EPARKくらしのレスキュー： https://rescue.epark.jp/

・ちいくたいむ ： https://chiiku-taimu.com/

・もふたいむ ： https://mofu-taimu.com/





ホームレスキュー株式会社

・害鳥・害獣・害虫防除事業： https://kujo-service.com/