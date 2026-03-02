ファン付きウェアのパイオニア、株式会社空調服(本社：東京都板橋区、代表取締役社長：市ヶ谷透)は、2026年モデルを含む最新のデジタル製品カタログと、空調服(R)導入企業様のインタビューをまとめたデジタル導入事例集を、2月末に自社公式サイトにて公開いたしました。





2026年 総合カタログ 導入事例集





近年、猛暑日の増加は社会問題となり、熱中症対策の重要性は一層高まっております。2025年6月1日、厚生労働省により改正労働安全衛生規則が施行され、企業にとっては従業員の安全確保が喫緊の課題となっております。





今回公開する2つのデジタルカタログは、熱中症対策をどのように進めるべきかお悩みの方や、導入をご検討中の方のお役に立てるよう、以下の内容を掲載しております。









【公開コンテンツの概要】

(1)製品カタログ

空調服(R)やその効果を応用したライフスタイル製品など全ラインナップを掲載。お客様に安心してご使用いただくため、製品の心臓部であるリチウムイオンバッテリーに関する安全性への取り組みについてもご案内しています。





2026年 株式会社空調服 総合カタログ





(2)導入事例集

建設、物流、メンテナンス、製造など、様々な業種の企業様が空調服(R)をどのように導入し、熱中症対策、作業効率向上、従業員満足度向上といった、具体的な成果を上げたかを現場取材を行い、現場のリアルな声を紹介しています。実際の導入過程や導入後の変化に関して、リアルな情報をお届けしております。





2026年 株式会社空調服 導入事例集





【公開場所】

株式会社空調服 公式HP

https://9229.co.jp/degitalcatalog/









【会社概要】

株式会社空調服

本社 ：東京都板橋区舟渡1丁目12番11号 ヘリオスIIビル4階

事業内容：空調服(R)及び関連商品、空調ヘルメット(R)、空調ベッド(R)、

どこでも座・クール(R)の企画・開発・販売









・「空調服」は、株式会社空調服の特許及び技術を使用しています。

・「空調服」は、株式会社空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

・「空調服」「DC空調服」ロゴは、株式会社空調服の登録商標です。