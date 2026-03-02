株式会社たきコーポレーション(本社：東京都中央区、代表取締役社長：滝澤 寿一)は、2026年3月1日、グラフィックデザインに特化した社内の新制作カンパニー「COBO(コーボー)」を設立したことをお知らせいたします。「COBO」は、“VISUAL CRAFT COMPANY”を掲げ、グラフィックデザインを基点にクリエイティブの可能性を模索する、実験場のような組織を目指します。





たきコーポレーション新制作カンパニー「COBO(コーボー)」





■「COBO」設立の背景とコンセプト

当社は65年以上にわたり、ブランディング、CI/VI・アプリケーション開発、UI/UX開発、パッケージデザイン、プロモーション、グラフィック、Webサイト、映像・動画、インタラクティブコンテンツ開発など、デザインを主力にあらゆるコミュニケーションの企画・制作業務をおこなってまいりました。





多角化するデザイン領域の中で、私たちがあえて今、「グラフィックを制作の中心に据えて深く見つめ直す」ために立ち上げたのが、新制作カンパニー「COBO」です。





生成AIの導入により効率化が加速する現代において、私たちはあえて旧来の「工房」のイメージを刷新します。名称の「C」には、Creative(創造性)、Culture(文化)、Craft(技術)という3つの要素をアップデートしていく決意を込めました。テクノロジーによって生まれた「余白」を、クリエイティブの強度を高めるための思索やクラフトに充てることで、高品質であることは大前提としつつ、発信からアウトプットまで一貫した責任を持つ、純度の高い表現を追求していきます。









■国際的プロジェクトにも広がる実績

メンバーはこれまで、マス広告を基点とした大型案件を多数担当。

近年は国際的プロジェクトにも領域を拡大しています。





・第105回ニューヨークADC賞：作品募集キャンペーンのビジュアルを担当。「デザインへの愛」を孔雀の求愛に見立てたビジュアルは、5月にニューヨークで開催される贈賞式会場でも展開予定。

・MUSIC AWARDS JAPAN：日本発の国際音楽賞において、ロゴ、トロフィー、パンフレット、その他ツール類を制作。

・2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)：サントリーホールディングスとダイキン工業による水上ショー「アオと夜の虹のパレード」の広告デザインを担当。





各実績の詳細はこちらからご覧いただけます。

https://www.taki.co.jp/works/









【新制作カンパニー概要】

名称 ： COBO(コーボー)

設立日 ： 2026年3月1日

カンパニー代表： 執行役員 高木 紳介

※高木の「高」ははしご高が正式表記

構成人数 ： 9名

主な事業内容 ： グラフィックを基点に高い専門性で高品質を追求し、

広告/デザインの可能性を探求するVISUAL CRAFT COMPANYです。

URL ： https://cobo-vcc.com/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社たきコーポレーション

代表者 ： 代表取締役社長 滝澤 寿一

所在地 ： 東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル

事業内容： 広告・SPツール・Webサイトの企画制作、

企業・商品ブランディング、CI/VI、UI/UX開発他、

コミュニケーション全般の企画・設計・制作

URL ： https://www.taki.co.jp/