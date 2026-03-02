株式会社ブールミッシュ(代表取締役社長：木山 真)は雑貨デザイナー・絵本作家の「Shinzi Katoh」とコラボレーションした限定ギフトをオンラインショップ、全国百貨店や駅ビル専門店・量販店などで販売中です。





春の訪れをイメージした新色のパッケージは、ホワイトデーや春の贈りものにもオススメです。

花やお菓子は日常に彩りを添える大切なものです。





このシリーズは「日常に寄り添う彩り」をテーマに、贈る瞬間や開ける瞬間のときめきを提供し、味覚だけでなく視覚でも楽しめる体験をお届けします。

公式オンラインショップ： https://www.boulmich.co.jp/boulmich/seasonal-whiteday-2026.php





全体イメージ





■パッケージイメージ

今回のデザインは、洗練されながらも気取らない、「パリジャンシック」なライフスタイルに着想を得た花柄シリーズです。

クラシカルなフローラルモチーフに、日常に寄り添うさりげない彩りとリズムをプラス。

流行に左右されず、普遍的で飽きのこないデザインが、暮らしの風景にそっと溶け込みます。





彩りマカロン8個入

春の焼菓子ミニバッグ

春の焼菓子BOX





■商品概要





トリュフケーキ＆ガトー・オ・マロン イメージ





(1)トリュフケーキ＆ガトー・オ・マロン

濃厚なショコラ生地にトリュフ・オ・ショコラを閉じ込めたトリュフケーキと、マロンペースト、細かく刻んだ栗の甘露煮、マロングラッセ。

3種のマロンを閉じ込めたガトー・オ・マロン。





【入数・価格・内容】

1個入：税込405円(本体価格375円)トリュフケーキ1個

2個入：税込810円(本体価格750円)トリュフケーキ、ガトー・オ・マロン各1個





ミニトリュフケーキ イメージ





(2)ミニトリュフケーキ

「トリュフケーキ」がかわいいミニサイズになりました。

定番のショコラに加え、ベリー、レモン、ピスタチオが新たに仲間入り。





【入数・価格・内容】

2個入：税込540円(本体価格500円)ショコラ、ベリー各1個

4個入：税込1,080円(本体価格1,000円)ショコラ、ベリー、レモン、ピスタチオ各1個





彩りマカロン イメージ





(3)彩りマカロン

色とりどりでキュートなマカロン。

フランボワーズ、アプリコットバナナ、洋梨、カフェ。

4種類のガナッシュクリームをサンドしました。





【入数・価格・内容】

4個入：税込1,080円(本体価格1,000円)各1個

8個入：税込2,160円(本体価格2,000円)各2個





ディアマンド イメージ





(4)ディアマンド

沖縄県産のさとうきびの原料糖のみで作られた「本和香糖(ほんわかとう)」を使用した口当たり良く、まろやかな甘さにサクッとした食感のクッキーです。





【入数・価格・内容】

7個入：税込648円(本体価格600円)アーモンド3個、チョコアーモンド4個

14個入：税込1,296円(本体価格1,200円)アーモンド7個、チョコアーモンド7個





春の焼菓子BOX イメージ





(5)春の焼菓子BOX

カラフルな焼き菓子を限定BOXに詰め込みました。





【入数・価格・内容】

6個入：税込1,458円(本体価格1,350円)

ミニトリュフケーキ、ミニトリュフケーキ(ベリー)、マドレーヌ、

フィナンシェ・ピスタチオ、ヌーヴェルガレット(バニラ、チョコ) 各1個





春の焼菓子ミニバッグ イメージ





(6)春の焼菓子ミニバッグ

選りすぐりの焼菓子をかわいいミニバッグに詰め込みました。





【入数・価格・内容】

3個入：税込729円(本体価格675円)

ミニトリュフケーキ(ベリー)、フィナンシェ・ショコラ、マドレーヌ 各1個









■Shinzi Katoh氏プロフィール





Shinzi Katoh氏プロフィール





雑貨デザイナー・絵本作家。熊本県出身。

50年を超えるデザイナー人生の中で雑貨、靴、服、絵本、ジュエリーなど15000点以上の様々なプロダクト・デザインを国内外へ送り出している。

ディズニー、ポケモン、ウルトラ怪獣、鉄腕アトムなど有名キャラクターとのコラボレーション作品も多数。

地球環境の変化に翻弄される北極熊の兄弟をキャラクターにした「そらべあ」を制作し2010年NPO法人そらべあ基金の活動が環境大臣賞を受賞。

これまでに30冊以上の絵本を、講談社、学研、岩崎書店、コクヨ、つちや書店、出版ワークスより出版しそのうちの数冊が翻訳出版されている。

2014年からは展覧会「Shinzi Katoh World～夢の世界のデザイナー～」が全国の美術館などで巡回されている。2016年、2017年には台湾の台北、高雄で初の海外展覧会も開催。

ロンドンのHarrodsやパリのColetteでのイベントに加え、香港&台湾セブンイレブンでのノベルティ採用等その活動が世界に広がる。





Shinzi Katoh公式ホームページ： https://www.shinzikatoh.com/









■ブールミッシュとは





銀座本店





日本の本格的フランス菓子の草分け的存在として知られています。

店主・吉田菊次郎がフランス・パリで研鑽した伝統的なフランス菓子を基本に新しい創作菓子に挑戦しています。









■最新情報はこちら

公式ホームページ： https://www.boulmich.co.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/boulmich_official/

公式X ： https://twitter.com/boulmich2013









■お問い合わせ

フリーダイヤル：0120-04-1150

＜受付時間 9:30～17:30 平日 月～金曜日＞