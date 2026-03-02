ウイングアークNEX株式会社（大阪市、代表取締役社長 大澤 重雄、以下「ウイングアークNEX」）と、SBペイメントサービス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO 榛葉 淳、以下「SBPS」）は、ウイングアークNEXが提供する公共施設予約システム「ラクリザ」とSBPSのオンライン決済サービスの連携を、2026年3月2日に開始します。この取り組みにより、自治体や公共施設の管理を担う事業者におけるキャッシュレス化の推進と業務効率化を支援します。

提携の背景

近年、デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展や労働人口の減少を背景に、自治体・公共施設管理事業者では、業務の効率化に加えて、非対面・非接触によるキャッシュレス決済へのニーズが急速に高まっています。一方で、キャッシュレス決済導入にあたり、決済手段の多様化やシステム連携の複雑さが障壁となるケースも少なくありません。こうした課題を解決するため、自治体DXにおける住民接点サービスに強みを持つウイングアークNEXと、豊富な決済手段と万全なセキュリティサービスを提供するSBPSは、それぞれの強みを生かしてサービス連携を開始します。本連携により、自治体・公共施設管理事業者のスムーズなキャッシュレス導入と運用負荷の軽減を実現します。

連携の概要

自治体・公共施設管理事業者はウイングアークNEXの公共施設予約システム「ラクリザ」をご利用いただくことで、SBPSの決済プラットフォームを通じて、クレジットカード決済やPayPay（オンライン決済）、コンビニ決済など、利用者に馴染みのあるキャッシュレス決済手段を幅広く導入できます。施設利用料金の請求にキャッシュレス決済を導入することで、現金の紛失・盗難といったリスクを回避できる他、現金管理に伴う業務負荷を軽減します。さらに、決済業務の自動化や入金管理の効率化により、日々の運営をよりスマートに行うことができます。加えて、施設利用者にとっても、施設の予約と同時にオンラインで支払いが完了するため、利便性が向上します。現地での支払いが不要となることで、より快適で安心感のあるサービス利用が可能になります。本連携により、両社は、自治体・公共施設管理事業者のキャッシュレス化を加速し、施設利用者の満足度とサービス価値の向上を支援します。

公共施設予約システム「ラクリザ」で利用できる決済手段

※順次、決済手段を拡充予定。

公共施設予約システム「ラクリザについて」

ウイングアークNEX が提供する公共施設予約システム「ラクリザ」は、利用者の予約の利便性向上と、自治体・公共施設管理事業者の管理業務の効率化を両立するクラウドサービスです。「ラクリザ」を導入した施設では、利用者はスマートフォンやパソコンからいつでもどこでも、簡単に公共施設の予約が可能になります。さらに、自治体職員・施設の管理者は、リアルタイムに予約状況や統計情報を把握できます。









今後の展望

今後両社は、公共施設窓口でのキャッシュレス決済導入などサービス連携のさらなる強化を進めるとともに、業務DXの推進を通じて、自治体・公共施設管理事業者の生産性向上と持続的な成長を支援していきます。





