北海道新冠町で太平洋を望む絶景のロケーションに位置する「新冠温泉 ホテルヒルズ」(所在地：北海道新冠郡新冠町字西泊津16-3、運営：北海道ホテル＆リゾートホールディングス株式会社)は、2026年2月28日(土)の日高自動車道「新冠IC」開通を記念し、馬産地ならではの特別な体験と日高の旬の味覚を愉しめる限定宿泊プランを、同日より提供開始します。





限定宿泊プラン予約URL： https://reserve.489ban.net/client/hotelhills/0/detail/1230984





にいかっぷホロシリ乗馬クラブ」にて、可愛らしい馬たちに人参をあげる「馬ににんじんほっこり体験」









■提供背景

2026年2月28日(土)15時、日高自動車道の日高厚賀ICから新冠ICまでの延長9.1kmが開通します。この開通により、苫小牧中央ICから新冠ICまでの所要時間が約31～32分短縮され、往復では約64分もの時間短縮が実現します。これまで一般道を利用した場合に比べ、札幌圏などからのアクセスが格段に向上し、日本一の馬産地として知られる日高地方が、これまで以上に身近な観光地となります。





この記念すべき開通を機に、サラブレッドの故郷・新冠町の魅力をより多くの方々に体験していただきたいという想いから、当ホテルでは馬との心温まるふれあいと、地元日高の豊かな食材を活かした食の体験を組み合わせた特別な宿泊プランと、気軽に立ち寄れる日帰りプランをご用意いたしました。太平洋に沈む夕陽の絶景を望む天然温泉とともに、心に残る休日をご提案します。





太平洋に沈む夕陽を一望、心と体を解き放つ絶景の天然温泉









■限定宿泊プランの3つの特徴

◆特徴1：馬産地の中心で体験する、馬との心温まるふれあい

「新冠といえば馬！」と言われるほど、新冠町は全国競走馬生産頭数の約8割を占める日本一の馬産地です。本プランでは、近隣の「にいかっぷホロシリ乗馬クラブ」にて、可愛らしい馬たちに人参をあげる「馬ににんじんほっこり体験」をお楽しみいただけます。チェックイン時にフロントにてお渡しする人参チケットを乗馬クラブに提示するだけで、穏やかな馬たちとの心癒されるふれあいをお楽しみいただけます。お子様から大人まで、きっと忘れられない思い出になることでしょう。さらに、旅の記念にお持ち帰りいただける特典グッズとして、新冠温泉オリジナルのMOKUタオル、ひのき馬、そしてオリジナル入浴剤の3点セットをプレゼントいたします。





特典内容 ：詳細

馬とのふれあい体験：にいかっぷホロシリ乗馬クラブでの人参やり体験チケット

オリジナルグッズ ：新冠温泉オリジナルMOKUタオル(1個)

オリジナルグッズ ：ひのき馬(1個)

オリジナルグッズ ：オリジナル入浴剤(1個)

客室 ：海側確約(太平洋を望むオーシャンビュー)





オリジナルグッズ3種(新冠温泉オリジナルのMOKUタオル、ひのき馬、オリジナル入浴剤)









◆特徴2：日高の恵みを五感で味わう、料理長こだわりの創作コース

ご夕食には、地元漁港で水揚げされたばかりの新鮮な魚介類や日高昆布など、この地方ならではの食材をふんだんに使用した創作コース料理をご提供します。前菜からデザートまで、一品一品に料理長の技と心が込められた料理の数々が、旅の夜を華やかに彩ります。





・夕食コース内容(基本)

前菜 / お刺身盛り合わせ / 日高食材を使ったメイン /

料理長おすすめの逸品 / 本日の天ぷら / 御飯物 / 汁物 / 特製デザート





ご朝食には、20種類ものトッピングからお好みで選べる「贅沢日高昆布だし茶漬け」を中心とした「健康応援バイキング」をご用意。地元の恵みを朝から存分にお楽しみいただけます。









◆特徴3：太平洋に沈む夕陽を一望、心と体を解き放つ絶景の天然温泉

当ホテルの最大の自慢は、太平洋を一望できる露天風呂からの圧倒的な眺望です。本プランでは、その絶景を心ゆくまでお楽しみいただける海側のお部屋を確約しています。空と海を茜色に染めながら水平線に沈む夕陽は、一度見たら忘れられない絶景です。「美肌の湯」として地元の方々にも愛されるとろりとした泉質の天然温泉に浸かりながら、日々の喧騒を忘れる至福の時間をお過ごしください。





また、宿泊者専用ラウンジ「にいかっぷ広場」では、チェックインから夜まで充実した無料サービスをご提供しています。夕陽を眺めながらのスパークリングワイン、お菓子バイキング、料理長お手製の振る舞いカレー、ビール・ワイン・コーヒーなどのフリードリンクコーナーなど、ラウンジ滞在だけでも十分に楽しめる内容となっています。





・宿泊者専用ラウンジ「にいかっぷ広場」無料サービス

時間帯 ：サービス内容

15:00～18:00：お菓子バイキング

15:00～18:00：夕陽とスパークリングワイン

15:00～22:00：フリードリンクコーナー(ビール・ワイン・コーヒーetc.)

15:00～22:00：選べるアメニティ＆館内着

17:00～20:00：料理長お手製振る舞いカレー

20:00～22:00：大人の嬉しいおつまみバイキング









■日帰りでも満喫！「入浴＋選べる食事付きプラン」

宿泊だけでなく、日帰りでも新冠温泉の魅力を存分に楽しんでいただけるよう、「入浴＋選べる食事付きプラン」も税込1,000円で販売中です。ドライブの目的地に、自分へのご褒美に、気軽に立ち寄ってみませんか？

◆その日の気分で選べる、日高の口福ランチ

温泉でリフレッシュした後は、レストラン「茶屋ゆうぐれ」で、料理長が腕を振るう本格ランチをお楽しみください。プランでは、日高の豊かな恵みを活かした、こだわりの3種類のメニューからお好きな一品をお選びいただけます。





・選べるランチメニュー

1. 新冠産「クラウンポーク」の豚丼：

きめ細かく柔らかな肉質と、甘くとろける脂身が特徴のブランド豚を、香ばしい特製ダレで仕上げた逸品。

2. プリプリ食感がたまらない！前浜産タコ丼：

近海で獲れた新鮮なタコを贅沢に使用したオープン以来の定番メニュー。

3. 料理長特製・メンチカツカレー：

料理長がこだわったカレーにメンチカツをガツンと乗せた満足度抜群のメニュー。





◆思い思いに過ごす、癒しの時間

館内には、音楽と読書に浸れる温泉ロビーや、潮風を感じるサンセットテラスなど、心豊かな時間をお過ごしいただくための空間をご用意しています。夕暮れ時にはキャンドルナイトやレコードコンサートも開催され、ロマンチックな雰囲気に包まれます。









■ご利用の流れ(宿泊プラン)

1.公式ウェブサイト( https://reserve.489ban.net/client/hotelhills/0/detail/1230984 )またはお電話(0146-47-2100)にて、限定宿泊プランをご予約ください。予約受付期限は宿泊日の1日前15:00までです。

2.ご宿泊当日、チェックイン(15:00～18:30)の際にフロントにて「人参やり体験チケット」と特典グッズをお受け取りください。

3.「にいかっぷホロシリ乗馬クラブ」にて、チケットを提示して馬との心温まるふれあいをお楽しみください。

4.宿泊者専用ラウンジ「にいかっぷ広場」でのウェルカムサービスや、露天風呂からの夕陽鑑賞、そして料理長こだわりの創作コースディナーで、特別な一夜をお過ごしください。









■プラン概要

〇宿泊

【新冠IC開通記念】ご夕食は日高産食材を使った創作コース☆馬ににんじんほっこり体験＋特典馬グッズ・海側

・提供期間 ：2026年2月28日(土)～2026年3月31日(火)

・料金 ：1泊2食付 21,500円～(2名1室利用時1名あたり、消費税込)

・食事 ：朝夕食付

・チェックイン ：15:00～18:30

・チェックアウト：10:00

・支払方法 ：現地決済またはオンラインクレジット決済

・予約受付期限 ：宿泊日の1日前15:00まで





・予約URL： https://reserve.489ban.net/client/hotelhills/0/detail/1230984





〇日帰り

入浴＋選べる食事付きプラン

・内容：ご入浴と、選べる3種類のランチメニューがセットになったプラン

・料金：1,000円(税込) ※チケットはフロントにて販売





・利用時間：入浴 10:00～22:00

食事 11:00～14:00(L.O.)、18:00～20:00(L.O.)









■会社概要

商号 ： 北海道ホテル＆リゾートホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役 小林 英樹

所在地 ： 〒003-0803 北海道札幌市白石区菊水3条1丁目1-20

設立 ： 2003年5月

事業内容： ホテル・旅館・温浴施設・レストラン・スイーツなど総合ホスピタリティ事業

資本金 ： 4,000万円(資本準備金含む)

URL ： https://hokkaido-har.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

新冠温泉 ホテルヒルズ

TEL ： 0146-47-2100

お問い合わせフォーム： https://hotelhills.jp/contact