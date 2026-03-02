首都圏で不用品回収・ゴミ屋敷清掃を展開する「粗大ゴミ回収本舗」(運営：株式会社ゴン)は、過去3年以内に引越しを経験した全国の男女500名を対象に、「引越し時の不用品放置と原状回復費用に関する意識調査」を実施しました。





3月の引越しシーズンは、自治体の粗大ゴミ回収予約が1ヶ月待ちになることも珍しくありません。今回の調査では、退去時に不用品を「少しなら大丈夫だろう」と放置した結果、後日予想外の「原状回復費用」や「追加清掃料」を請求されたケースが続出している実態が明らかになりました。









■なぜ「残置物」トラブルは起きるのか？

引越し当日、不用品を残して退去した経験がある人は全体の約1割弱。その理由を調査したところ、現代の引越し事情特有の障壁が見えてきました。





不用品を事前に処分できなかった理由





処分できなかった理由は、「引越し当日まで使う必要があった」と「自治体の回収予約が埋まっていた」が同率1位(各17名)でした。特に2月・3月は自治体の窓口が混雑し、予約が取れないことが物理的な「放置」の引き金となっています。









■残置物で10万円以上の高額請求も！





請求された金額





実際に請求された金額を可視化すると、1万円～3万円未満が最多ですが、3万円以上、さらには10万円以上の高額請求に至ったケースも判明しました。

管理会社からの請求額を「自分で業者を呼ぶより高い」と感じた人は、放置経験者の約9割(※1)に達しており、事前の自己手配がコスト抑制に直結することが示唆されています。 ※1：請求額について「かなり高い(13名)」「少し高い(17名)」を合わせた割合。





請求された金額に対しての所感





その請求額に対し、「自分で事前に業者を呼ぶより高い(かなり高い・少し高い)」と感じた人は請求された人の約7割に達しており、事前の自己手配がコスト抑制に直結することが示唆されています。









■プロが教える：原状回復費用を請求されないための「3つの対策」

●「1ヶ月前」に自治体の粗大ゴミ予約状況を確認 2月・3月は、予約が1ヶ月先まで埋まることも珍しくありません。「間に合わない」と分かった時点で民間の回収業者へ相談するのが、最も安く済ませるコツです。

●「契約書」の特約事項を再チェック 「残置物1点につき〇円」と明記されている場合があります。また、故意の放置とみなされると、次の入居者が決まらない期間の「損害賠償(空室補償)」を請求されるリスクもあります。

●退去立ち会い前の「セルフチェック」 特に忘れがちなのが「照明器具」「カーテンレール」「ベランダの物干し竿」です。これらも不用品として残すと処分の対象となり得ます。









■調査概要

調査方法：インターネット調査

調査対象：全国の20代～60代の男女500名

調査時期：2026年2月

実施機関：粗大ゴミ回収本舗自社調べ









