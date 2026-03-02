亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『53g 無限エビ 海老チリ味』（以下、『無限エビ 海老チリ味』）を3月16日（月）から3月末までの期間限定で、全国のスーパーマーケットにて発売します。

■濃厚な“海老チリ味”が楽しめる

天然えびを殻ごと生地に練り込むことで実現した香ばしい味わいとサクサク食感が特長の『無限エビ』。その魅力をより多くのお客様にお楽しみいただきたいという想いから、お客様より「えびせんの頂点にくる美味しさ」「美味しすぎて革命起きた」など大変ご好評いただいた『無限エビ 海老チリ味』を期間限定で再発売します。 『無限エビ 海老チリ味』は、エビ本来のおいしさを最大限に引き出すため、野菜の旨みと甘みをきかせた「チリ味」で仕上げています。さらに、オイルとパウダーを重ねる“二段階味付け”により、口に入れた瞬間から後味まで、海老チリならではの濃厚な味わいをしっかりとお楽しみいただけます。

■コンビニエンスストア限定のひとくちサイズ

全国のコンビニエンスストアでは3月9日（月）から4月末までの期間限定で『35g 無限エビ 海老チリ味』を発売します。『35g 無限エビ 海老チリ味』は、通常商品より一回り小さい“小丸サイズ”の生地を使用しています。ひとくちサイズで食べやすく、個包装していないため、サクサク食感を一気に楽しみたいときにぴったりです。

■商品情報

1. 商品名 53g 無限エビ 海老チリ味2. 発売日/販売期間 2026年3月16日（月）～3月末まで3. 価格（税抜/税込) ノンプリントプライス（参考小売価格 200円前後 / 216円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケットなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

1. 商品名 35g 無限エビ 海老チリ味2. 発売日/販売期間 2026年3月9日（月）～4月末まで3. 価格（税抜/税込) ノンプリントプライス（参考小売価格 138円前後 / 150円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストアなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

【参考】『無限エビ』好評発売中

『無限エビ』は、エビの香ばしさが際立つ「天然えび」を100%使用、殻ごと生地に練り込むことで、噛むほどにエビの風味が口の中に広がる味わいがお楽しみいただけます。スーパーマーケットを中心に販売している『53g 無限エビ』は小腹の空き具合に合わせて食べ分け便利な個包装タイプ、コンビニエンスストア限定の『35g ｇ無限エビ』はレギュラー商品よりも一回り小さい小丸サイズの生地を使用し、サクサク食感を一気に食べたいときにぴったりです。