商品概要

https://tokotoyz.jp/

ぬいぼっちとボロの旅

『ぬいぼっちとボロの旅』の「ぷくぷくドロップシール」ができました！「ボロロ」・「おもち」の2種類があります。・価格 ：各550円（税込）・バリエーション ：ボロロ・おもち・対象年齢 ：6歳以上・サイズ ：幅95mm×奥行き3mm×高さ195mm公式SNSX：https://x.com/nuibocchiboroInstagram：https://www.instagram.com/nuibocchi.boro『ぬいぼっちとボロの旅』とは、もともと子どもたちに大切にされてきたぬいぐるみ・「ボロロ」が、持ち主と離れ離れになったことをきっかけに、「うさ美」や「おもち」と出会い、仲間と支え合いながら旅を通して成長していく物語です。

＃消しかす。

『＃消しかす。』の「ぷくぷくドロップシール」ができました！「ぷかぷか海」・「みんな大集合」の2種類があります。・価格 ：各550円（税込）・バリエーション ：ぷかぷか海・みんな大集合・対象年齢 ：6歳以上・サイズ ：幅95mm×奥行き3mm×高さ195mm公式SNSX：https://x.com/keshikasu_marinInstagram：https://www.instagram.com/marin._.oo『＃消しかす。』とは、消しゴムですぐに消せちゃえそうなゆる～い仲間たち。朝日小学生新聞で連載中の4コマまんが「#消しかす。日記」では、キャラクターたちが繰り広げる、くすっと笑えるゆるい世界観が子どもたちに親しまれています。

販売場所

・オンライン3月2日（月）11時 TOKOTOYZ公式で発売開始予定楽天・Amazon・TikTokShop・Qoo10など各オンラインストアなどで順次発売予定・店舗3月初旬 バラエティ・ホビーショップ・おもちゃ売り場などで順次発売予定※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社所在地：東京都中央区八丁堀２丁目２４番３号 PMO八丁堀Ⅱ７階TEL：03-6262-8580 （営業のご連絡は問い合わせフォームよりお願いいたします。）

ブランド概要

TOKOTOYZ（トコトイズ）「TOKOTOYZ」は、“Play Beyond Borders ― 遊びに限界はない” をコンセプトに、世代や国境を越えて楽しめるトレンドトイを発信する新ブランドです。国内外のキャラクター・ファンシーグッズ市場に向け、コレクション性とデザイン性に優れた商品を展開していきます。

TOKOTOYS 公式サイト / SNS

公式サイト：https://tokotoyz.jp/公式Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/公式X：https://x.com/tokotoyz公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official