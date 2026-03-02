全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼 俊介）が運営する「大江戸温泉物語Premium 青雲閣（福井県）」は、グランピングエリアのさらなる体験価値向上を目指し、世界的アウトドアブランド・株式会社スノーピーク（本社：新潟県三条市、代表取締役会長執行役員：山井 太、代表取締役社長執行役員：水口 貴文）が展開するモバイルハウス「住箱－JYUBAKO－」を導入することをお知らせいたします。 2026年3月2日(月)より予約受付を開始し、4月4日(土)にグランピングエリアをリニューアルオープンいたします。温泉宿ならではの快適さと、自然と一体になるアウトドアの醍醐味を掛け合わせた、これまでにない宿泊スタイルをご提供いたします。

自然と温泉、そして世界的アウトドアブランドが融合する、新しい滞在体験へ

従来のテントから、建築家・隈研吾氏とスノーピークSnow Peakが共同開発したモバイルハウス「住箱－JYUBAKO－」へアップグレード。厳選されたスノーピークSnow Peak製品に囲まれ、木の温もりと高い機能性が調和する、モダンな非日常の空間が広がります。 全室冷暖房を完備しているため、アウトドア初心者の方はもちろん、季節の移ろいを楽しみたい方も快適に安心してお過ごしいただけます。大江戸温泉物語グループ自慢のプレミアムな「バイキング」と「温泉」を満喫した後は、プライベート感あふれるスタイリッシュな住箱で、自然にとけ込むようなグランピング体験をご堪能ください。

「住箱」の滞在、2つのポイント

1. プライベートデッキは「第2のリビング」

冷暖房を完備した快適な室内空間により、季節を問わず安心して滞在いただけます。併設された広々としたプライベートデッキは、自然ととけ合うような開放感あふれる空間。電源設備も整っており、スマートフォンの充電なども快適にご利用いただけます。読書を楽しんだり、家族やご友人と語り合ったり。日常の喧騒を忘れ、思い思いの時間をお過ごしください。

2. 朝の澄んだ空気と楽しむ「本格コーヒー体験」

スノーピークSnow Peak の製品を使い、自ら豆を挽き、丁寧に淹れる。そんな贅沢な朝をお過ごしいただけるセットをご用意しました。ウッドデッキでくつろぎながら、広がるコーヒーの香りに癒されて特別な一日の始まりを演出します。

宿泊プラン概要

プラン名：【1泊2食付基本バイキング】 スノーピークSnow Peakモバイルハウス「住箱－JYUBAKO－」ルームプラン販売価格：税込み18,900円～※2名1室利用時の大人1名料金（入湯税別）定員：大人4名寝具：シングルベッド×2、寝袋×2※1～2名利用時はベッド、3～4名利用時は2名様分寝袋となります

https://go-ooedoonsen.reservation.jp/ja/hotels/seiunkaku/plans/10185385

大江戸温泉物語Premium 青雲閣

住所：〒910-4103 福井県あわら市二面68-1アクセス：北陸自動車道 金津ICより約15分北陸新幹線 芦原温泉駅より車で約15分

【会社概要】

https://x.gd/tniRC

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年3月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/