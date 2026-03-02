「Z世代の可能性を信じ、引き出し、拡張する」といったビジョンのもと、エンターテインメントを軸に、Z世代の早期人材育成事業を展開する株式会社LIFE Entertainment (本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大越春輝) は、2026年1月25日（日）、LEグループの年間表彰式「LE AWARD 2025」を開催いたしました。LEグループ各社のメンバーを対象に、1年間の顕著な実績や貢献を称え、グループのさらなる飛躍に向けた新たな年間戦略を発表いたしました。

年間アワード「LE AWARD 2025」を開催！ 各部門MVPの表彰＆2026年度のグループ年間戦略を発表！

LEグループ全社員および関係者が一堂に会し、一年の功績を称え合うとともに、組織の結束を深める場として開催されました。

第一部では、年間を通じて高いパフォーマンスを発揮したメンバーを称える「各MVPの表彰式」を執り行い、売上の評価のみならず、多角的な視点からその功績を称賛しました。第二部では、LEグループの今後の展望を示す「年間戦略」の発表が行われました。市場環境の変化に柔軟に対応し、エンターテインメントとキャリア支援を融合させた独自のビジネスモデルをさらに強化していく方針が示されました。

MVPからのコメント公開！

VALUE MVP受賞：高尾春希さん

22歳の高尾春希と申します！LEGPの行動指標である「人を笑顔にする」。目の前の人のために自分にはどんな行動ができるか、どうすれば心から喜んでくれるか、それを続けることで体現することが出来ました！2年前は、自分の目先のために仕事をすることが大半で、結果もイマイチな経験が続きました。しかし、「目の前の小さな幸せを共有する」ことから始め、お客さんや仲間、そして先輩や後輩へと自分の輪が広がり応援の数も増えました。誰かのために心から喜ぶことをし続ければ、自然と周りに人が集まってきます！学生を終えても、これからのキャリアを応援していただけるような人間に成長していきますので、引き続きよろしくお願いします！

CUSTOMER SUCCESS MVP受賞：佐藤里帆さん

この度はCUSTOMER SUCCESS MVPという栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。日頃より支えてくださる皆さまに心より感謝申し上げます。私の所属する部署は、次世代スターの育成・サポートに特化し、夢を追う才能と本気で向き合うチームです。私はこの仕事において一人一人の夢に本気で向き合い、相手を深く理解することを何より大切にしています。どんな言葉をかければ前を向けるのか、どうマネジメントすれば可能性が広がるのかを考え続け、自分が一番のファンであり応援者でありたい。全員の夢を本気で叶えたい。これまで共に歩む中で、数えきれない成長や夢が形になる瞬間に立ち会えたことは、何よりの喜びであり、私自身の原動力です。この想いを胸に、これからも社会や会社の貢献を続けます。改めて、この度は本当にありがとうございます。

LEグループMVP受賞：茂木一真さん

LEM事業統括の茂木一真です。LEグループ年間MVPという栄えある賞をいただき、誠にありがとうございます。2025年は、LEM営業責任者としての成果と事業成長にベットした一年でした。自分の結果がこうして公の場で評価される機会はこれまであまりなかったため、率直にとても嬉しく、身の引き締まる思いです。LEMの立ち上げ時期から関わり、気づけば自分が入って3年目。売上の要である営業を担い、これまで通算で1000名以上の夢を持った方々に、自社プロダクションのプレゼンを届けてきました。やるからには業界トップを獲るという覚悟で走り続けてきましたが、今回の受賞はその道のりにおける一つの中間ゴールだと感じています。これからもLEグループのさらなる拡大と価値創出に貢献できる存在であり続けられるよう、より一層精進してまいります。

LIFE Entertainmentとは

LIFE Entertainmentは、「Z世代の可能性を信じ、引き出し、拡張する」といったビジョンのもと、エンターテインメントを軸にZ世代の早期人材育成事業を展開しています。グループ会社であるLEM社と連携し、大学生やクリエイターが集まるコミュニティを運営。Z世代の可能性を引き出し、拡張することで新たな価値を創造します。【株式会社LIFE Entertainment 会社概要】商号 ：株式会社LIFE Entertainment代表者 ：代表取締役社長 大越 春輝所在地 ：〒153-0042 東京都目黒区青葉台４丁目７－４ I.W.PLACE.AOBADAI 201設立 ：2021年10月事業内容 ：人材紹介/育成事業、PR,マーケティング事業、イベント運営事業関連会社 ：株式会社LEMURL ：https://www.le-hldgs-lifeentertainment.com/ 公式SNS ：https://www.youtube.com/@harukiokoshi