淡路島西海岸にある、アメリカンダイナー＆カフェ「miele the DINER」では、淡路島産玉ねぎを贅沢に使用した圧巻のボリュームを誇る『カリフォルニアバーガー』や、淡路島牛乳のおいしさを生かした『シェイク＆生ドーナツ』など、春にぴったりのメニューを3月4日（水）より期間限定で提供いたします。URL：https://miele-the-diner.com/news/2712/

1階のアメリカンダイナーに登場する『カリフォルニアバーガー』は、思わず二度見してしまうほどの存在感。ジューシーなビーフパティを4層に重ね、とろけるチーズをたっぷりとサンドした“肉とチーズの共演”を存分にお楽しみいただける一品。高さのあるフォルムと迫力満点の断面が食欲を一気にかきたてます。かぶりつくたびにあふれ出す肉汁とチーズのコクが口いっぱいに広がり、ボリューム満点でありながら、特製バンズが全体を包み込み、最後まで飽きずに楽しめる味わいです。

2階のカフェでは、淡路島牛乳のおいしさを堪能できるスイーツ＆ドリンクがラインアップ。濃厚なコクとなめらかな口当たりが楽しめる『淡路島みるくシェイク』は、ひと口飲むごとにミルクのやさしい甘さが広がる、デザート感覚のドリンクです。さらに、淡路島牛乳の生クリームを使用した『淡路島牛乳の生ドーナツ』は、「生クリーム」「北坂たまごのカスタード」に加え、春限定の「ストロベリークリーム」の3種をご用意。ふんわり生地にたっぷり詰まったクリームが、ひと口で“ご褒美気分”を味わえるスイーツです。

さらに、春限定ドリンクとして、淡路島産いちごと淡路島牛乳を使い、いちごミルク感たっぷりに仕上げた『淡路島いちごシェイク』や、ミルクシェイクをベースに桜と抹茶の風味がふんわり香る『さくら＆抹茶シェイク』も登場。色合いも華やかで、思わず写真を撮りたくなるような、見た目も春らしいドリンクです。全商品テイクアウト可能のため、淡路島の広大な自然の中で、気軽に“春のピクニック”を楽しむのもおすすめです。穏やかな風が吹き抜ける淡路島で、会話も撮影も弾む、春の味わいをぜひお楽しみください。

■『春メニュー』概要

提供期間：3月4日（水）～5月31日（日）内容：〈1F/アメリカンダイナー〉・カリフォルニアバーガー／2,860円（税込） ・カリフォルニアバーガー＋ポテトセット／3,000円（税込）〈2F/カフェ〉・淡路島みるくシェイク／680円（税込）・淡路島牛乳の生ドーナツ3種 生クリーム／320円（税込） 北坂たまごのカスタード／320円（税込） ストロベリークリーム／380円（税込）・淡路島いちごシェイク／780円（税込）・さくら＆抹茶シェイク／780円（税込）場所：「miele the DINER」（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1 HELLO KITTY SMILE隣接）営業時間：11：00～19：00（L.O 18：30）※季節により異なります。詳細はHPをご確認ください定休日：火曜日HP：https://miele-the-diner.com/Instagram：https://www.instagram.com/mielethediner/問合わせ：miele the DINER（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9123

https://miele-the-diner.com/