日本アニメーション株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:石川和子)がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「コジコジ」と、CHOCOLATE Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役:渡辺裕介)が日本展開を手がける「チェゴシム(최고심)」とのコラボレーション第二弾が決定いたしました。3月10日よりJR池袋駅(東京都豊島区)南改札前にて「コジコジ×チェゴシム POP UP SHOP」を開催いたします。ポップな色合いとポジティブな世界観で注目を集める「チェゴシム」と、メルヘンな世界観とナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」による本コラボは、昨年9月にも実施し好評を博した企画の第二弾となります。今回は「コジコジ」のタッチで両作品のキャラクターたちを描いたオリジナルイラストが新アートとして登場。それらを使用したボールペンやステッカー、アクリルキーホルダーなどの新商品に加え、第一弾商品も含むコラボ商品約50点をポップアップで販売いたします。また、ポップアップ開催初日となる3月10日より、「チェゴシム」のタッチで「コジコジ」に登場する⼈気キャラクターと“ゴシムちゃん”たちを描いた、本コラボオリジナルのLINEスタンプも販売開始いたします。

■「コジコジ×チェゴシム POP UP SHOP」概要

実施期間:2026年3月10日(火)～ 3月23日(月)実施箇所:JR池袋駅南改札前営業時間:11時～21時 ※最終日のみ19時30分閉店

■ コジコジ×チェゴシムコラボについて

みんなの幸せを願う「チェゴシム」と、何気ないセリフが時に真理を突く「コジコジ」、それぞれの世界観をより多くの人に届けたいという思いから今回のコラボが決定しました。 昨年の第一弾に続き、第二弾となる今回のアートのテーマは「メルヘンの国に遊びに来たゴシムたち」。チェゴシムのキャラクター"ゴシムちゃん"たちが、コジコジや次郎などメルヘンの国の住人たちの元へ遊びに来ている様子が描かれています。コジコジワールドらしい味のあるセリフの掛け合いも見どころです。

■ ポップアップ新発売商品(一部)

■ ノベルティ情報

開催期間中、コラボアイテムを含む「チェゴシム」、「コジコジ」関連商品を合計2,000円(税込)以上ご購入ごとに、特典として「コジコジ×チェゴシム」コラボオリジナルのクリアカード(全3種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

※画像はイメージです。デザインや仕様等は変更になる場合がございます。※数量限定のため、なくなり次第終了となります。※クリアカードのデザインはお選びいただけません。

また、上記商品をご購入の上、POP UP NEXT(@POPUPNEXT1)のSNSアカウント(XまたはInstagram)をフォローされた方には、コラボオリジナルのポストカードを1枚プレゼントいたします。

【「チェゴシム×コジコジ」オリジナルLINEスタンプについて】

コラボ企画の一環として、3月10日に「チェゴシム」のタッチで「コジコジ」に登場する⼈気キャラクターと"ゴシムちゃん"たちを描いた「コジコジ×チェゴシム」コラボオリジナルLINEスタンプを発売いたします。・スタンプ名:チェゴシム×コジコジ コラボスタンプ・発売日:2026年3月10日(火)・購入方法:LINE STOREまたはLINEアプリ内のスタンプショップからご購入いただけます。・価格:LINE STORE…1パッケージあたり税込250円「LINE」アプリ内スタンプショップ…1パッケージ 100LINEコイン(税込300円)

【参考資料】

『コジコジ』について

さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。Webサイト: https://www.cojicoji.site/X:@cojicoji_tweet( https://x.com/cojicoji_tweet )Instagram: @cojicoji.official(https://www.instagram.com/cojicoji.official/)TikTok:@cojicoji.official(https://www.tiktok.com/@cojicoji.official)Facebook: https://www.facebook.com/cojicoji.official/YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/c/cojicojichannel

「チェゴシム(최고심)」について

「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクターです。ゆるくて可愛らしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな"ゴシムちゃん"たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信しています。韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めています。日本版X:https://x.com/choigosim_jp日本版Instagram:https://www.instagram.com/choigosim_jpInstagram:https://www.instagram.com/gosimperson/X:https://x.com/gosimperson

＜本件に関するお問い合わせ先＞【「チェゴシム」に関するお問い合わせ先】CHOCOLATE Inc. PR/広報:樋口(080-7163-6279)、坂本(080-4941-0629)TEL: 03-6709-8235 MAIL:pr@chocolate-inc.com【「コジコジ」に関するお問い合わせ先】日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当:西方E-mail:pr-NA@nippon-animation.co.jp画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。「©choigosim ©さくらももこ」