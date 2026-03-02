雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、「torochi(トロチ) チーズソース モッツァレラチーズ入り」および「torochi(トロチ) チーズソース 濃い味」を2026年3月1日より全国にてリニューアル発売いたしました。２品のパッケージ制作には、株式会社プラグ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 亮 以下、プラグ社)が開発したクリエイティブサポートツールの「Crepo パッケージデザインAI」を活用しました。生成AIのデザイン機能を使用したパッケージ制作は、当社初の試みです。

【生成AIが作成したデザイン案一例】

【完成後のパッケージデザイン】

※完成後のイラストやデザインは、デザイナーによる作成

2023年9月発売の「torochi」は、冷蔵庫から出してすぐにとろける食感を楽しめる、新しいチーズソースです。今回のリニューアルでは、よりなめらかで絞りやすく改良し、使い勝手をさらに向上させています。このたび、プラグ社のデザイン開発支援ツールを活用し、パッケージデザインを全面的に刷新しました。当社にとって、パッケージデザインの生成AI技術の本格的な導入は初めてとなります。本ツールの活用により、200案以上の豊富なデザインを１週間で作り出すことができました。マーケターやデザイナー、営業、製造部門、品質管理、社外の専門家などのメンバーが、具体的なイメージを共有しながら議論を重ねたことで、商品コンセプトに適したパッケージデザインが完成しました。AI活用による迅速な案出しと意思決定の効率化により、デザインの質の向上と開発期間の大幅な短縮も実現しました。雪印メグミルクは、今後も先進技術を積極的に取り入れ、さらに魅力的な商品づくりに挑戦してまいります。

商品概要

商品名：torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り商品名：torochi チーズソース 濃い味 （2品共通）内容量：100g希望小売価格（税別）：339円発売日：3月1日発売地域：全国賞味期間（開封前）：150日間保存方法：要冷蔵(10℃以下)

デザイン開発の流れ

１．商品コンセプトの共有とAIを使った商品デザイン制作のワークショップを実施２．マーケターとデザイナーが生成AIでデザインを生成３．生成したデザインを見ながら、方向性をディスカッション４．デザイナーによるデザイン制作５．評価AIで消費者の評価を予測し、デザインを絞りこむ６．デザイナーによるデザインのブラッシュアップ

「Crepo パッケージデザインAI」について

https://hp.package-ai.jp/このAI活用により、以下のメリットが創出されます。１．商品開発期間の大幅短縮とコスト削減２．商品コンセプトに適したデザインになることで売上アップが期待できる３．商品開発に携わる人員の業務効率４．情報漏えいのリスクの大幅低減 など

「CrepoパッケージデザインAI」が作成したデザイン案

雪印メグミルク株式会社 お客様センター 0120-301-369（年中無休 9:00～17:00）【 雪印メグミルク ウェブサイト：https://www.meg-snow.com 】【 「torochi」ブランドサイト：https://www.meg-snow.com/torochi/ 】