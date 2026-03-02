広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、2026年3月7日（土）広島サンプラザホールで行われる、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ「広島ドラゴンフライズ vs 越谷アルファーズ」の試合を『ドラゴンフライズ応援中継 勝ちグセ』として生中継します。

THE LAST（ザ・ラスト）

広島ドラゴンフライズの2025-26シーズンスローガンは「THE LAST（ザ・ラスト）」。“頂”を目指す広島ドラゴンフライズにとって大きな節目となるシーズンを戦い抜く姿を、会場で、テレビの前で応援しましょう！

■放送概要

▷放送日時：2026年3月7日（土）午後2時～「ドラゴンフライズ応援中継 勝ちグセ」※TIPOFF 午後2時05分～▷放送席 【解説】折茂 武彦（レバンガ北海道 代表取締役社長） 【実況】森田 雄人（HOMEアナウンサー）

日本のバスケットボールトップリーグで27年間活躍し続けたレジェンド 折茂 武彦さんの解説で、選手たちの躍動をたっぷりお届けします。

■前番組も盛り上げます！

｜ ひろしま深掘りライブ フロントドア ☞3月7日（土）午後1時～

試合会場と中継を結び、広島ドラゴンフライズの最新情報をお届けします。

https://www.home-tv.co.jp/frontdoor/