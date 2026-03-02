ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」は、2026年3月2日(月)～3月31日(火)の間、公式Instagramアカウントにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンは、アイプリモ公式Instagramのアカウントをフォローして、アイプリモでご購入いただいた指輪の写真と合わせて「なぜそのリングを選んだのか」決め手をご投稿いただくと、ご参加いただいた方の中から抽選で7名様にアイプリモのネックレス「ルアンナ」、ブレスレット「ピコレネビュラ」もしくはオリジナルミニバニティジュエリーケースをプレゼントいたします。皆さまのご参加をお待ちしております。





アイプリモ公式Instagram：＠iprimo_official

https://www.instagram.com/iprimo_official/

















【キャンペーン詳細】

■応募期間

2026年3月2日(月)～3月31日(火)

■応募方法

１，アイプリモ公式Instagram ＠iprimo_official をフォロー

２，アイプリモでご購入いただいた指輪の写真と合わせて「なぜそのリングを選んだのか」決め手を投稿

３，投稿に以下4つのハッシュタグを添える

『#購入店舗名』『#アイプリモ_プレゼントキャンペーン』『#アイプリモ』『#アイプリモストーリー』

■プレゼント

１，アイプリモネックレス「ルアンナ」ピンクゴールド1名様

２，アイプリモブレスレット「ピコレネビュラ」ピンクゴールド1名様





３，オリジナルミニバニティジュエリーケース5名様





＊@iprimo_official がアイプリモの公式アカウントです。なりすましにご注意ください

＊既にフォローをいただいている方もキャンペーンの対象となります。

＊アカウント非公開設定の方は対象外となります。

＊お届け先は日本国内のみとさせていただきます。

■ご当選者さまの発表

・ご応募締め切り後、厳選なる審査の上、当選者を決定いたします。

・当選者の発表は、Instagramダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

・当選の連絡後、指定の期限までにご返信がない場合、当選無効とさせていただきますのでご了承ください。

■キャンペーンお問合せ先

・当アカウントのDMにご連絡をお願いいたします。受付時間：平日11時-17時

＊受付時間外のお問合せにつきましては、平日3営業日以内に回答いたします。

■注意事項

・本キャンペーンにご参加いただくことにより、キャンペーン要項に同意いただいたものとみなします。（未成年の方については、親権者に同意いただいたものとみなします）

・当選された方の住所が不明で賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。

・応募内容に不備・虚偽等がある場合は、当選を無効とさせていただきます。

・当選時、応募者のアカウントフォロー及び投稿の状態が継続されていることが確認できない場合、抽選の対象から外れる場合がございます。

・DM受信のブロックやネット環境が原因での不着、または当選通知のDMに記載の手続きを履行いただけない場合は、当選を無効とさせていただきます。

・本キャンペーン参加にあたって生じる通信料は、ご本人様負担となります。

・当選DMを送信後、期限内に返信を確認できない場合は、当選を無効とさせていただきます。

・本キャンペーンはMeta社、Instagramが支援、承認、運営、関与するものではございません。

・本キャンペーンは、主催側が継続不可能と判断した場合、中止する場合がございます。また、主催側は何人に対しても責任を負うものではありません。

・当選に関わるお問い合わせは一切お受けいたしかねます。予めご了承ください。

・応募いただいたコメントは公式サイトやSNSでご紹介させていただく場合がございます。

・投稿画像はイメージとなります。

