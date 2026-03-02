アイプリモ公式Instagramフォロー＆投稿プレゼントキャンペーン
ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」は、2026年3月2日(月)～3月31日(火)の間、公式Instagramアカウントにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。
本キャンペーンは、アイプリモ公式Instagramのアカウントをフォローして、アイプリモでご購入いただいた指輪の写真と合わせて「なぜそのリングを選んだのか」決め手をご投稿いただくと、ご参加いただいた方の中から抽選で7名様にアイプリモのネックレス「ルアンナ」、ブレスレット「ピコレネビュラ」もしくはオリジナルミニバニティジュエリーケースをプレゼントいたします。皆さまのご参加をお待ちしております。
アイプリモ公式Instagram：＠iprimo_official
https://www.instagram.com/iprimo_official/
【キャンペーン詳細】
■応募期間
2026年3月2日(月)～3月31日(火)
■応募方法
１，アイプリモ公式Instagram ＠iprimo_official をフォロー
２，アイプリモでご購入いただいた指輪の写真と合わせて「なぜそのリングを選んだのか」決め手を投稿
３，投稿に以下4つのハッシュタグを添える
『#購入店舗名』『#アイプリモ_プレゼントキャンペーン』『#アイプリモ』『#アイプリモストーリー』
■プレゼント
１，アイプリモネックレス「ルアンナ」ピンクゴールド1名様
２，アイプリモブレスレット「ピコレネビュラ」ピンクゴールド1名様
３，オリジナルミニバニティジュエリーケース5名様
＊@iprimo_official がアイプリモの公式アカウントです。なりすましにご注意ください
＊既にフォローをいただいている方もキャンペーンの対象となります。
＊アカウント非公開設定の方は対象外となります。
＊お届け先は日本国内のみとさせていただきます。
■ご当選者さまの発表
・ご応募締め切り後、厳選なる審査の上、当選者を決定いたします。
・当選者の発表は、Instagramダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
・当選の連絡後、指定の期限までにご返信がない場合、当選無効とさせていただきますのでご了承ください。
■キャンペーンお問合せ先
・当アカウントのDMにご連絡をお願いいたします。受付時間：平日11時-17時
＊受付時間外のお問合せにつきましては、平日3営業日以内に回答いたします。
■注意事項
・本キャンペーンにご参加いただくことにより、キャンペーン要項に同意いただいたものとみなします。（未成年の方については、親権者に同意いただいたものとみなします）
・当選された方の住所が不明で賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。
・応募内容に不備・虚偽等がある場合は、当選を無効とさせていただきます。
・当選時、応募者のアカウントフォロー及び投稿の状態が継続されていることが確認できない場合、抽選の対象から外れる場合がございます。
・DM受信のブロックやネット環境が原因での不着、または当選通知のDMに記載の手続きを履行いただけない場合は、当選を無効とさせていただきます。
・本キャンペーン参加にあたって生じる通信料は、ご本人様負担となります。
・当選DMを送信後、期限内に返信を確認できない場合は、当選を無効とさせていただきます。
・本キャンペーンはMeta社、Instagramが支援、承認、運営、関与するものではございません。
・本キャンペーンは、主催側が継続不可能と判断した場合、中止する場合がございます。また、主催側は何人に対しても責任を負うものではありません。
・当選に関わるお問い合わせは一切お受けいたしかねます。予めご了承ください。
・応募いただいたコメントは公式サイトやSNSでご紹介させていただく場合がございます。
・投稿画像はイメージとなります。
■ブライダルリング専門店「アイプリモ」
ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断（R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。
https://www.iprimo.jp/
店舗一覧：https://www.iprimo.jp/shop/
婚約指輪一覧：https://www.iprimo.jp/engagement/rings/
結婚指輪一覧：https://www.iprimo.jp/marriage/rings/
アニバーサリージュエリー一覧：https://www.iprimo.jp/anniversary/
■プロポーズ準備室
https://www.iprimo.jp/propose/
■会社概要
商号 ：プリモグルーバルホールディングス株式会社
創立 ：1999年4月15日
本社所在地：東京都中央区銀座5-12-5 白鶴ビル4F
TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269
代表者 ：代表取締役社長 澤野直樹
資本金 ：1億円
総店舗数 ：日本87店舗/海外46店舗（2026年2月時点）
事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売
URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html