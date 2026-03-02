この度、キャラバンコーヒー（運営元：株式会社ユニマットライフ／本社：東京都港区／代表取締役社長 落合昭）は、2026年3月2日（月）より、カルシウム204mgを配合した栄養機能食品『オレ シリーズ（カフェインレスカフェオレ、イチゴオレ、バナナオレ）』を発売いたします。忙しい毎日でも手軽に飲める優しい味わい。安心感のある素材と栄養機能で、大人はもちろんお子様も一緒に楽しめます。みんなの「ちょっとひと息」にちょうどいい一杯です。

2026年3月2日（月）～

オンラインショップおよび直営店舗にて販売

https://www.caravan-coffee.jp/item?goods_group_id=52

～商品特長～- ３つのポイント① カルシウム204mgを配合した栄養機能食品。（さらにGABAを28mg配合しています。※栄養機能対象外）② 奄美諸島産さとうきび原料の「素焚糖（すだきとう）」使用。③ ３種類の味わい。カフェオレ、イチゴオレ、バナナオレの全てにカルシウム、GABA、素焚糖（すだきとう）を配合。・おいしさ~カフェインレスカフェオレ~ミルクに広がるコーヒーの香ばしさ。やさしい甘さで「はじめての”おとな味”」にもぴったり。~イチゴオレ~ジューシーな酸味とフレッシュな香り。すっきりと甘すぎない味わいが心地よい、さわやかイチゴオレ。~バナナオレ~完熟バナナのような濃厚な香り。リッチな味わいが楽しめる、まろやかバナナオレ。

**【商品名】 オレ シリーズ****（カフェインレスカフェオレ、イチゴオレ、バナナオレ）**※本製品では「乳」「バナナ」を使用しております。※原材料の詳細は商品裏面の表示をご確認ください。**【発売日】 2026年3月２日（月）～【販売場所】キャラバンコーヒー直営店 公式オンラインショップ【内容量】 1 袋（11.6g）【販売価格】18３円（税込み）****【公式オンラインショップ商品ページ】**https://www.caravan-coffee.jp/item?goods_group_id=52**《公式オンラインショップ》**https://www.caravan-coffee.jp**《直営店舗一覧》**https://www.caravan-coffee.com/shop

**【キャラバンコーヒー】**1928年横浜馬車道で、輸入食品と自家焙煎コーヒーを取り扱う店として創業し、日本にコーヒー文化を浸透させたコーヒーブランドです。以来、港町横浜ならではの先進的なビジョンと本物の味にこだわり、約1世紀の時を経て磨きあげた伝統の技でコーヒーを作り続けています。横浜の自社工場直送の新鮮なコーヒーをカフェで提供している他、ビーンズショップで販売もしています。こだわり抜いて創り上げた看板ブレンド「ゴールデンキャメル」を中心とした香り高い味わいのオリジナルコーヒーをぜひお試しください。https://www.caravan-coffee.com/https://www.instagram.com/caravan.coffee.1928

**【株式会社ユニマットライフ キャラバン事業本部】**1928年に横浜馬車道で創業したコーヒーブランド「キャラバンコーヒー」を主軸とし、コーヒー豆の輸入、焙煎、加工、販売、卸売を展開する他、パティスリーブランド「ベルグの４月」3店舗の運営および洋菓子の製造販売、パリの中心地であるヴァンドーム広場のすぐ隣に本店を構えるフランスの紅茶ブランド「NINA’S」日本総代理店として茶葉製品の販売、卸売を行っています。https://www.unimat-life.co.jp/https://www.unimat-caravan.co.jp/