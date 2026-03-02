株式会社ウエルネス・ラボ（所在地：横浜市中区／メインブランド「キレイ・デ・ラボ」）は、3月8日の国際女性デーにあわせ、女性が自分らしく前向きに歩める社会を願い、特別プレゼント企画を実施いたします。本企画は、自社公式サイトおよび公式SNSにて展開いたします。

3月8日の国際女性デーは、女性の権利や社会的地位の向上を願い、世界中でさまざまな取り組みが行われる日です。近年では、女性の健康課題やライフステージの変化に対する理解を深める機会としても注目されています。

企画実施の背景

仕事や家庭、さまざまな役割を担いながら日々を過ごす女性の中には、自分のことを後回しにしてしまう方も少なくありません。忙しくて時間に余裕がない日もあれば、気持ちに余裕が持てない日もあるでしょう。それでも、「自分を大切にしたい」という想いは、きっと多くの女性の中にあるものです。だからこそ私たちは、その想いにそっと寄り添い、日々の中で無理なく続けられる選択肢を届けたいと考えました。その想いの延長線上にある取り組みとして、忙しい日でも取り入れやすいオールインワンジュレを軸に、国際女性デーにあわせた企画を展開します。

時間がない日でも、自分らしく過ごすために

今回の企画の中心となるのは、「キレイ・デ・ボーテ プラセンタジュレ」です。国産馬プラセンタをはじめとする8種類の美容成分を配合したオールインワンタイプ。ポンプ式の手軽さと、28品目アレルゲンフリーの安心感も特長です。本商品は、『LDK ベビー用品完全ガイド2026』において、保湿力で1位を獲得しました。忙しい日々の中でも自分のケアを諦めず、好きな自分で、少しでも前向きに過ごせるように。そんな思いを込めてつくった商品です。

『LDK ベビー用品完全ガイド2026』について

『LDK ベビー用品完全ガイド2026』（発行・株式会社晋遊舎）は、専門家やモニターによる検証を通じてベビー用品を比較・紹介する情報誌です。【掲載】ベビー用品完全ガイド2026（https://www.shinyusha.co.jp/media/baby2026/）【調査期間】調査期間：2025年9月29日～2025年11月14日【調査方法】専門家による保湿力、成分、および複数モニターによる使用感調査

「国際女性デー」キャンペーン企画概要

「Kirei de Lab」公式サイト

実施期間：2026年3月1日（日）～2026年4月1日（水）「キレイ・デ・ボーテ プラセンタジュレ」（通常価格4,980円／初回価格1,980円）を定期でご購入いただいたお客様に、「キレイ・デ・ボーテ フレッシュソープ」（通常価格2,980円）1本をプレゼントいたします。

また、「キレイ・デ・ボーテ プラセンタジュレ」定期コースは2回目以降も割引価格でご購入いただけます。 **【定期コース特典】** ・初回：1,980円・2回目以降：3,980円（通常価格：4,980円）

各ショッピングモール

実施期間：2026年3月1日（日）～2026年4月1日（水）楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、Qoo10内の「Kirei de Lab」公式ショップにて、「キレイ・デ・ボーテ プラセンタジュレ」（通常価格4,980円）を1,980円で販売いたします。

SNSプレゼントキャンペーン

実施期間：2026年3月2日（月）～3月13日（金）23:59 **【Instagram】** 応募方法：公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿に「いいね」賞品：抽選で10名様に「キレイ・デ・ボーテ プラセンタジュレ」をプレゼント **【X（旧Twitter）】** 応募方法：公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポスト賞品：抽選で5名様に「キレイ・デ・ボーテ プラセンタジュレ」＋「ゆらにゃのぬいぐるみ（約20cm）」をプレゼント※詳細は各公式アカウントをご確認ください。

企業としての姿勢とこれから

これらの取り組みは、国際女性デーという機会にあわせた特別企画ではありますが、私たちの企業としての姿勢の延長線上にあるものです。株式会社ウエルネス・ラボは、女性の健康やライフステージの変化に常に向き合い、寄り添う企業でありたいと考えています。社員全員が日本フェムテック協会認定資格3級を取得していることも、そうした姿勢を支える一例です。女性のからだや心の変化を正しく理解しようとする中で、私たちがあらためて実感しているのは、「選択肢があること」の大切さ。今回の企画は、その選択肢の一つとして提案するものです。女性が自分のペースで、自分に合った方法を選べる社会へ。私たちはこれからも、その土台となる商品づくりや取り組みを重ねてまいります。

