ヒロセ通商：LION CFD金スポット限定企画 純金プレゼントキャンペーンを実施！

ヒロセ通商株式会社

ヒロセ通商株式会社 (本社：大阪府西区、代表取締役：野市 裕作、以下：当社)は、当社の提供する「LION CFD」において、2026年3月2日（月）より、「LION CFD金スポット限定企画 純金プレゼントキャンペーン」を実施することをお知らせいたします。

■キャンペーン商品

・純金 1g

※プレゼント条件はキャンペーンページ(https://hirose-fx.co.jp/cfd/campaign/cfdcp_gold_202510/?argument=RA2ftQZp&dmai=a68dc88b41c485)をご確認下さい。

■対象システム

LION CFD

■キャンペーン内容

キャンペーン期間中にLION CFDで、金スポットを対象取引数量以上取引していただいた方に、キャンペーン商品をプレゼント!

■キャンペーン期間

2026年3月2日AM 9:00～2026年4月1日AM 8:59まで

■申込み方法

当社公式ウェブサイト内の「LION CFD金スポット限定企画 純金プレゼントキャンペーン」ページにある専用申込フォームよりお申込み下さい。

【キャンペーン詳細につきましては下記URLのキャンペーンページをご確認下さい】

https://hirose-fx.co.jp/cfd/campaign/cfdcp_gold_202510/?argument=RA2ftQZp&dmai=a68dc88b41c485(https://hirose-fx.co.jp/cfd/campaign/cfdcp_gold_202510/?argument=RA2ftQZp&dmai=a68dc88b41c485)

【会社概要】

商号：ヒロセ通商株式会社

業務内容：第一種金融商品取引業 商品先物取引業

登録番号：近畿財務局長（金商）第41号

許可 ：農林水産省 経済産業省

加入協会等：一般社団法人金融先物取引業協会（会員番号1562）

日本証券業協会 日本商品先物取引協会

日本投資者保護基金

TEL：0120-63-0727（フリーダイヤル） 06-6534-0708（代表）

FAX：0120-34-0709（フリーダイヤル） 06-6534-0709

URL：https://hirose-fx.co.jp/

当社の企業情報は当社ホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページにて開示されています。

日本商品先物取引協会

URL：https://www.nisshokyo.or.jp/index.html

■注意喚起

当社の取扱う店頭CFD取引は、元本や利益を保証した金融商品ではなく、原資産の価格の変動、為替レートの変動等やレバレッジ効果により元本を上回る損失発生の可能性があります。株価指数関連CFD取引及び先物ではない商品を原資産とするCFD取引は、金利調整額が発生しますが、（買建玉を保有している場合は支払い、売建玉を保有している場合は受取り）、金利水準が各国の経済事情や政治情勢等様々な要因を反映するため変動するので、売建玉を保有している場合でも、当社への支払いとなることがあります。加えて、ETFを原資産とするCFD取引では、原資産となるETFの調達が困難な状況下で借入金利調整額が発生することがあり、売建玉を保有している場合に支払いとなります。また、株価指数関連CFD取引は配当金・分配金の権利確定日の取引終了時点で建玉を保有していた場合、権利調整額が発生します（一般に買建玉を保有している場合は受取り、売建玉を保有している場合は支払い）。但し、原資産となる株価指数自体が配当金を考慮している指数の場合等は、使用するリクイディティプロバイダーによって、売建玉を保有している場合は受取り、買建玉を保有している場合は支払いとなる場合があります。株価指数関連CFD取引の原資産にコーポレートアクション等が発生した場合は、当社は原則、決済期日を定めた上で新規建て注文を停止します。建玉を決済期日までに決済されなかったときには、当該建玉は当社の任意で反対売買により強制決済されます。この他、商品先物を原資産とするCFD取引は、決済期限がなくお取引いただけるように、日々ロールオーバーを行い、自動的に決済日が翌営業日以降に繰り延べられ、当日の取引終了時における未決済ポジションに対して当社が定めた価格調整額が発生します。取引におけるお客様のコストは、スプレッドとなり、相場急変時や流動性が低下時等、大きく広がる場合があります。個人のお客様の必要証拠金（取引において最低限必要である資金）は、想定元本（株価指数関連CFDの場合、基準値×1.1×取引数量×1Lotあたりの取引単位×円転換レート、商品CFDの場合、基準値×1.2×取引数量×1Lotあたりの取引単位×円転換レート）を算出し、株価指数関連CFDの場合10％、商品CFDの場合5％以上を乗じた額となり、レバレッジは想定元本÷必要証拠金で算出されますので、それぞれ最大10倍・20倍となります。

取引に当たっては、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断により取引を行っていただきますようお願いいたします。