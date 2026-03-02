フィナンシェの取締役新体制のお知らせ

株式会社フィナンシェ

あたらしい仲間と夢に出会えるスマートフォンアプリ・コミュニティサービス「FiNANCiE」を提供する株式会社フィナンシェ（本社 東京都渋谷区 代表取締役 國光 宏尚、以下、フィナンシェ）は、新たな取締役体制をお知らせいたします。

フィナンシェでは、新たな体制のもと、企業価値向上に向けて経営体制の更なる強化を図ってまいります。さらなる発展をご期待ください。

＜新体制＞

代表取締役CEO 國光宏尚（現任）

取締役COO 新井拓郎（新任）

取締役CFO 西山修平（新任）

取締役VPoE 戸田敦（現任）

取締役 田中隆一（現任）

社外取締役 馬場渉（現任）

取締役COO・新井 拓郎からのコメント

このたび、フィナンシェの取締役COOに就任いたします。

現在、当社は次の成長ステージへ進む重要な局面にあります。だからこそ、事業を構造から再設計し、実行力をもって前進させます。

フィナンシェのビジョンは変わりません。

「10億人の挑戦を応援する。」

これまでフィナンシェは、トークンを活用した資金調達やコミュニティ形成を支援してきました。これからは、それにとどまりません。

トークンや応援熱量を、事業の成長そのものを支える“駆動構造”へと昇華させます。

FiNANCiEプラットフォームの進化に加え、企業アライアンスや地方創生との連携を強化します。さらに、生活インフラ領域への展開を通じて、応援が日常の経済活動と自然につながる仕組みを構築していきます。

具体的には、パートナーの事業が当社のプラットフォームを活用することで、

・売上や利用者数の拡大など、事業成果に直接つながること

・ファンや顧客との関係が継続し、より深まること

・応援が新たな価値を生み、持続的に循環していく仕組みであること

この3条件を満たすモデルを軸に、当社プラットフォーム全体を構造から再構築・推進してまいります。

挑戦者の成功事例を、もう一度生み出す。

応援者の体験価値を、もう一段引き上げる。

そのために、全力で取り組みます。

新井 拓郎の略歴

エイベックス・グループにて、デジタルプラットフォームの企画開発やIPの360度展開等の新規事業立ち上げを担当。2015年に株式会社Candeeを共同創業し取締役に就任。その後メタバースエンターテイメントを牽引するKizuna AI株式会社の代表取締役に就任し2024年3月に退任。2025年株式会社フィナンシェの執行役員に就任。

取締役CFO・西山 修平からのコメント

このたび、フィナンシェの取締役CFOに就任いたしました。

フィナンシェは、挑戦するオーナーと応援するユーザーをつなぎ、コミュニティの熱量から新たな経済圏を生み出す会社です。そして私たち自身もまた挑戦者です。

フィナンシェがプラットフォーム全体を構造から再構築・推進していく中で、私の役割は、その挑戦を確かな成長へと結びつけることにあります。

取捨選択と規律ある意思決定により、挑戦を検証可能な構造へ、成長を再現可能なモデルへと進化させていきます。

そしてその成長の果実を、支えてくださるオーナーやユーザーをはじめとする関係者の皆さまへ還元してまいります。その実現に向け、全力で取り組みます。

西山 修平の略歴

2007年、監査法人トーマツに入社し、その後ITベンチャー等を経て2020年にブロックチェーン関連事業を立ち上げる。

数々のWeb3企業に関与したのち、2025年株式会社フィナンシェのCFOに就任。公認会計士。

株式会社フィナンシェとは

フィナンシェは、トークンを通じて仲間とつながるスマートフォンアプリ・コミュニティサービス「FiNANCiE」をはじめ、インフラ事業者とのマッチングを通じて日々の暮らしが応援につながる独自ブランドの立ち上げを支援する事業「推し活プラス」、ブロックチェーンを基盤とした暗号資産やNFT等のトークンの企画設計・発行支援、国内外でのTGE・IEO支援など、Web3領域における多様な支援事業を手がけています。現在、400以上のスポーツチームやエンターテインメントプロジェクト、個人がプロジェクトオーナーとして参画しています。創業時より掲げる「10億人の挑戦を応援する」をスローガンに、挑戦と応援が循環するエコシステムの形成に取り組んでいます。

フィナンシェ｜FiNANCiE https://financie.jp/

アプリ：App Store（対応OS：iOS 15.0以上）

https://apps.apple.com/jp/app/financie/id1470196162

アプリ：Google Play（対応OS：Android 6.0以上）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.financie.ichiba

会社名 株式会社フィナンシェ

代表者 國光 宏尚

設立日 2019年1月

所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

お問い合わせ先 https://www.corp.financie.jp/contact