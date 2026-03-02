GVA TECH、証拠解析から書面作成まで一連のプロセスを自動化する裁判特化AIシステム「AI書面作成」を正式リリース

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、弁護士向けに、訴訟に関する各種書面の作成を生成AIで支援する新サービス「AI書面作成」を、リリースしました。

単に書面を作成するだけでなく、弁護士の思考プロセスを自動化する連続型のAI設計となっております。証拠解析から書面作成までの一連の工程を自動化することで、証拠の読解や整理に多くの時間を要している弁護士の業務効率化を、高い品質で支援します。

既に数十事務所の弁護士の方々に有償にてトライアル利用していただいており、本日機能を大幅にアップデートし、正式リリースいたします。

■「AI書面作成」の開発背景

詳細はこちら :https://gvatech-8563915.hs-sites.com/law-firm「AI書面作成」：https://gvatech-8563915.hs-sites.com/law-firm

国内では、企業や個人を問わず、社会課題の複雑化・高度化が進む中で弁護士への相談や依頼の需要は年々高まっております。一方で、弁護士数は増加しているものの、弁護士のリソースは慢性的に逼迫しており、案件を受けきれず、社会全体として十分な法的支援が行き届きにくい状況が課題となっています。

なかでも、弁護士業務の根幹の一つである訴訟対応では、膨大な証拠を読み解き事実関係の整理を行い、訴状や答弁書、準備書面などの書面を作成していく一連の書面作成のプロセスに多くの時間が割かれております。

GVA TECHは、AIを活用した様々なリーガルテックサービスを開発し、多くの企業や法律事務所に提供してきたこれまでの実績をもとに、生成AIの技術を活用して証拠解析から書面作成までのプロセスを自動化し、弁護士の生産性向上を支援するため、「AI書面作成」をリリースします。

■「AI書面作成」とは

事件類型や要件事実を踏まえて証拠等を解析し、訴状、答弁書、準備書面といった各種法律書面を自動で作成する、生成AIを活用した弁護士実務特化のシステムです。

事務所で利用しているストレージツールと自動同期された証拠ファイルやヒアリングメモ、類似の過去案件を選択し、ワンクリックするだけで、AIが瞬時に精緻な法律書面を生成します。

【STEP1】証拠解析【STEP2】主張立証の構造整理【STEP3】各種書面の作成- 特長1：複雑なプロンプト設計は一切不要法律書面作成に必要な要件事実や証拠構造、解析の手法はあらかじめシステムにプロンプトとして内蔵されています。煩雑な設定や指示は不要で、事件類型を選択しクリックするだけで、要件事実ごとの事実引用や評価が的確に行われた書面が出力されます。- 特長2：大量の証拠ファイルを一括処理大量の証拠ファイルも一度に一括で解析可能です。一般的なAIによくある、ファイルの追加や指示を続けると、前半の指示内容を忘れてしまうという事象を制御し、大量の記録から正確に事実を認定・引用します。- 特長3：ストレージ連携と万全のセキュリティGoogleドライブ、Box、SharePointなどの事務所内のストレージツールと自動同期し、証拠や過去案件を簡単に選択できます。また、生成された書面はシステム上で直接編集が可能で、Wordファイル形式への変換も可能です。そして、ISMS認証（ISO27001）を取得し、通信の暗号化やIP制限など強固なセキュリティ環境を構築しています。

■代表山本俊のコメント

生成AIの進化により、リーガルテックは新たな次元に突入しました。「AI書面作成」は単なる業務効率化ツールではなく、弁護士の思考プロセス自体をAIが担い、人がチェックをしていく『AX（AIトランスフォーメーション）』を弁護士実務で実現するものです。

弁護士の皆様が膨大な証拠整理から解放され、生産性が更に高まることで、社会全体にも今よりも法務支援が行き渡り、『法とすべての活動の垣根をなくす』社会の実現を加速させることができると信じております。

■ トライアルユーザーの声

- 「証拠を解析し、要件事実に基づいて事実関係を整理し、書面を作成する」という、実務における弁護士の思考プロセスが非常に高いレベルで再現されており、驚きました。- 汎用的な生成AIと比較して、「AI書面作成」は証拠の取捨選択や事実抽出の精度の丁寧さが際立っており、極めて実戦的なクオリティに達しているように思います。- 「AI書面作成」を導入してから、実務のスピード感が劇的に変わりました。膨大な証拠資料を読み込み、事実関係を整理して訴状を書き上げる一連の工程が、わずか10分ほどで完了します。先日、クライアントから緊急の依頼を深夜に受けた際、このシステムを活用することで一晩で訴状を完成させ、訴訟提起を行うことができました。詳細はこちら :https://gvatech-8563915.hs-sites.com/law-firm

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/