名古屋城オリジナルゲームブック「名古屋城妖怪リサーチ」からオリジナルグッズがカプセルトイになって初登場!

名古屋城妖怪リサーチカプセルトイとは?

名古屋市

名古屋城を守る妖怪たちをアクリルキーホルダーとして形にしたもので、名古屋城での楽しい体験や思い出を持ち帰ることができるアイテムです。カプセルの中には、全11種の中から1種の「妖怪リサーチ アクリルキーホルダー」と、キャラクター紹介を掲載したミニブックが入っています。名古屋城を訪れた記念としてはもちろん、お土産やコレクションとしても楽しんでいただけます。

名古屋城妖怪リサーチカプセルトイをお楽しみいただけるポイント

１. 名古屋城オリジナルゲームブック「妖怪リサーチ」から飛び出したキャラクターがアクリルキーホルダーとなって登場！

- 名古屋城オリジナルゲームブック「妖怪リサーチ」から飛び出したキャラクターがアクリルキーホルダーとなって登場!- アクリルキーホルダーの妖怪たちは名古屋城の歴史や場所がモチーフ。名古屋城らしさを感じられる記念としてもおすすめ- 付属のミニブックは、読むほどに名古屋城がもっと身近に感じられる内容に。- 「名古屋城妖怪リサーチ」とあわせて楽しむことで、名古屋城の魅力をより一層味わえます。

名古屋城オリジナルゲームブック「妖怪リサーチ」から飛び出したキャラク ターがアクリルキーホルダーとなって登場します。ラインナップはシークレットを含む全 11 種類。どの妖怪に出会えるかは開けてからのお楽しみです。 いくつか重ねてつけて楽しんだり、お気に入りの “推し妖怪” を見つけたりと、自分だけの楽しみ方が広がります。名古屋城での思い出とともに、つい集め たくなる特別なコレクションアイテムです。

２.アクリルキーホルダーの妖怪たちは名古屋城の歴史や場所がモチーフ。名古屋城らしさを感じられる記念としてもおすすめ

名古屋城の正門付近にある樹齢 600 年のカヤの木から着想を得たキャラクターや、 戦災から本丸御殿の障壁画や天井絵を守った乃木倉庫にまつわるキャラクターなど、 アクリルキーホルダーに登場する妖怪たちは、名古屋城の歴史や現存する遺構など をモチーフに生まれました。名古屋城ならではのおみやげとして楽しんでいただけ るのも魅力のひとつです。 さらに、キャラクターが生まれた場所が実際に城内に存在しているのもおすすめの ポイント。キャラクターの “聖地” を巡りながら写真を撮ったり、物語の背景に思い を巡らせたりと、楽しみ方が広がります。また、カプセルトイならではの一期一会 の出会いもこの企画の魅力。どの妖怪と出会えるかというワクワク感とともに、自 分だけのお気に入りを見つけてみてください。

キャラクター紹介左上から、シャクミ、ダイダラボッチ、ちょうちんオバケ、清正石、カヤノミ3兄弟、左下、金シャチ、ダイウチ、ひょうたん小僧、石なげ天狗、倉ぼっこ

シャクミ

二之丸広場にいる能面の妖怪。この広場のあたりには、とても大きな御殿があり、二つの「能舞台」もあったんだよ。当時は大名が謡い舞えることが教養だったんだ。

ダイダラボッチ

二之丸庭園の権現山でお庭づくりを手伝っている妖怪。この庭は、初代藩主の徳川義直がつくって、十代目の徳川斉朝の時代に大きくつくり変えたんだよ。

ちょうちんオバケ

埋門跡あたりにいて、お城の人々が迷わないよう道案内をしてくれる優しい妖怪。埋門からは、緊急の時にお殿様が脱出することになっていたんだよ。

清正石

名古屋城の石垣の中でひときわ大きな石で、サイズは横幅約6メートル、縦約2.5メートル。とても重い石だけど、お城まで運んだのはなんと加藤清正ではなく黒田長政なんだとか！

カヤノミ3兄弟

正門近くにある樹齢600年の名古屋市内唯一の国の天然記念物「カヤの木」にいる妖怪。名古屋城築城される前からこの地を見守り続けているよ。

金シャチ

天守閣の屋根から名古屋の街とお城を見守っている黄金色の妖怪。その姿は、頭はトラで体は魚。火災の時は口から水を出して火を消してくれる伝説があるよ。

ダイウチ

南蛮練塀の近くにいる妖怪。塀を修復しながら崩れないように守っているよ。この塀は、鉄砲を撃つための円形の小さな窓「鉄砲狭間」があって、お城の大切な砦なんだ。

ひょうたん小僧

城内の石垣に隠れている妖怪。石垣をよく見ると、ひょうたんなど色々なマークが刻まれているよ。各地から石を運んだ大名たちが、自分が運んだ石を見分けるために刻んだんだ。

石なげ天狗

西北隅櫓にいる妖怪。外から攻めてくる敵から名古屋城を守るため、石を投げて攻撃するよ。石投げ天狗がいる隅櫓を見上げると、出窓に石落としがあるから探してみてね。

倉ぼっこ

御深井丸の奥にある「乃木倉庫」に住んでいる妖怪。戦災から本丸御殿の障壁画や天井画を守った倉の守り神だよ。防災の神様とも呼ばれているよ。

３.妖怪の解説入りミニブックで、読むほどに名古屋城がもっと身近に

カプセル内に同封しているミニブックには、妖怪たちの解説や物語を掲載しています。名古屋城の歴史や現存する遺構などをモチーフにした妖怪たちについて、楽しみながら読み進めることで、自然と名古屋城への理解や親しみが深まります。お子様にも読みやすいようにルビを付けているため、親子で一緒に楽しく学ぶことができます。

４.「名古屋城妖怪リサーチ」とあわせて楽しむことで、名古屋城の魅力をより一層味わえます。

実際に城内を巡りながら妖怪を探す名古屋城妖怪リサーチゲームブックとあわせて楽しむことで、名古屋城のさまざまな場所や歴史に、より親しみを持っていただけます。カプセルトイで出会った妖怪をきっかけに、「次はあの妖怪の場所へ行ってみよう」と、もう一度城内を巡ってみる楽しみ方もおすすめです。妖怪リサーチのBOOKは、謎解きとしても4コママンガとしても楽しめる構造になっているため、体験の余韻を持ち帰れるお土産としてもお楽しみいただけます。カプセルトイとあわせて、物語と発見を持ち帰る特別な一冊です。

名古屋城妖怪リサーチカプセルトイ基本情報

名古屋城妖怪リサーチオリジナルアクリルキーホルダーイメージ

商品名：名古屋城妖怪リサーチオリジナルアクリルキーホルダー

価格：500円（税込）

種類：全11種（ランダム）

内容：アクリルキーホルダー（全11種・ランダム）／ミニブック封入

サイズ：縦70mm × 横70mm × 幅4mm以内

材質：アクリル 4mm厚（透明）

包装：カプセルにアクリルキーホルダーとミニ冊子を入れ、マスキングテープをし、個別包装

発売期間：名古屋城春まつり

3月20日（金・祝）～4月5日（日）、4月29日（水・祝）～5月6日（水・祝）

※2月28日(土)~3月13日(金)ハンズゲートショップにて、 3月14日(土)~3月23日(月)ハンズ名古屋店10階に期間限定で先行販売

販売場所：名古屋城内［設置場所：鯱広場受付］