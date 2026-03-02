【2026年3月8日開催】小牧市×ジモティーの官民連携のリユース拠点「ジモティースポット小牧」が、「未来の〇〇サミット2026」に登壇決定！

株式会社メイプル名古屋

株式会社ジモティーと小牧市のリユースに関する協定に基づき運営される官民連携のリユース拠点「ジモティースポット小牧」（運営：株式会社メイプル名古屋）が、2026年3月8日（日）、こまきこども未来館で開催されるイベント「未来の〇〇サミット2026」に出場することをお知らせいたします 。

■「未来の〇〇サミット2026」とは

企業や学校が「こんな未来になったらいいな」というアイデアや現在の取り組みをプレゼンテーションします。公募で選ばれた小学3年生から中学3年生までの未来の大人である「こども代表」12人がその内容を審査する、こども主役のサミットです 。

■ジモティースポット小牧の登壇内容

当社は「リユースの未来」をテーマに掲げ、プレゼンテーションを行います 。

・プレゼン・審査会: 10:15～12:15

・午後の体験ブース: 14:30～17:00

ブースでは「廃材に好きな絵を描いて、ジモティースポット小牧の壁に飾ろう！」と題したワークショップを開催し、こどもたちがリユースを身近に感じるきっかけを提供します 。

■登壇の背景と想い

ジモティースポット小牧は、これまで多くの市民の皆様にご利用いただき、地域のリユース文化を醸成してまいりました。今回のサミットでは、未来を担うこどもたちに対し、リユースが当たり前の選択肢となる社会のあり方を提案します。こどもたちの鋭い視点からの審査を通じて、次世代に求められるサービスの姿を改めて見つめ直す機会といたします。

■ワークショップ『廃材に好きな絵を描いて、ジモティースポット小牧の壁に飾ろう！』

使われなくなったモノが、子どもたちのアートで生まれ変わる！本企画は、ジモティースポットに集まった不要品に絵を描き、新たな価値を生み出していただくワークショップです。モノ作りのワクワクする体験を通して、リユースの楽しさを自然と肌で感じることができます。子どもたちの想いが詰まった作品は店舗の壁に大々的に展示します。

■開催概要

日時: 2026年3月8日（日）10:15～12:15，14:30～17:00

会場: こまきこども未来館

観覧: 自由（小牧市外在住の方は予約・入館料が必要）

出場団体: 東邦ガス株式会社、スターバックスコーヒージャパン株式会社、名古屋モード学園、ジモティースポット小牧

■ジモティースポット小牧とは

株式会社ジモティーと小牧市のリユースに関する協定に基づき運営される官民連携のリユース拠点、「もったいない」を大切にする地域密着型のショップを目指しています。新品を買う代わりに、まだ使えるリユース品を活用するという新しい選択肢を提案し、多くの家庭の家計を助けています。ジモティースポット小牧では、持ち込まれる不要品の品質をチェックし、次の必要な人のもとへと届ける活動を行っています。

夏休みには子供達の職場体験を実施たくさんの小学生が参加

2025年1年のリユース実績

持ち込み点数：約62,000点

ごみ削減量：118トン

12ヶ月合計（2025年1月～12月）



ゴミ収集車約59台分のゴミ削減

この数値は、地域の人々が積極的にリユース活動に参加し、不要品の再利用を推進してきた証です。

2025年1月のリユース実績、毎月更新中ジモティースポット小牧 基本情報「ラピオ小牧」の2階にあります

営業時間：10時～20時

住所：〒485-0041 愛知県小牧市小牧３丁目５５５ ラピオ小牧 ２F

（名鉄小牧線「小牧駅」下車 西へ徒歩約５分）

お問合せ：komakispot@maiple-nagoya.com

運営会社：ジモティースポット小牧・株式会社メイプル名古屋

広報担当：犬飼

詳細情報はウェブサイトをご覧ください：https://jmty.jp/about/jmtyspot_komaki