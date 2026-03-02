日本発スタートアップUNCHAIN、世界最大のビジコン「Rice Business Plan Competition」への出場権を獲得

UNCHAIN株式会社

UNCHAIN株式会社（本社：東京都渋谷区）は、米国テキサス州ライス大学が主催する

「Rice Business Plan Competition（RBPC）2026」への出場権を獲得したことをお知らせします。

■ 世界最高峰の舞台へ

RBPCは、世界最大かつ最も賞金総額の高いスタートアップコンペティションとして知られ、2026年で第26回目を迎えます。2026年4月9日～11日にヒューストンのライス大学キャンパスにて開催され、世界中のトップ大学から選抜された42チームが総額約2億円超（130万ドル以上）の賞金・投資を懸けてピッチに臨みます。

今回の2026年大会は、過去最多の応募数を記録した「記録的な」応募シーズンとなりました。その600超の応募者の中から、ベンチャーキャピタリスト・起業家・企業リーダーらで構成される審査員が「革新性・市場ポテンシャル・投資可能性」を基準に選考を行い、UNCHAINはわずか42チームの一角として選ばれました。競合チームにはHarvardやMIT（マサチューセッツ工科大学）研究室発、その他世界39のトップ起業家チームが名を連ねています。

■ UNCHAINが解決する問題 ─ AIエージェント時代のセキュリティ危機

2026年は「AIエージェント元年」と言われています。AnthropicのClaude、OpenAIのOperator、GoogleのGeminiエージェントなど、主要AIラボが続々と自律型AIを市場投入しており、2026年までに企業アプリケーションの40%がAIエージェントを統合すると予測しています。（Gartner）

しかし、これらのエージェントには根本的な脆弱性があります。従来のチャットボットと異なり、AIエージェントはコードを実行し、APIを呼び出し、データベースへアクセスし、メールを送信し、さらには資金を動かすことができます。「プロンプトインジェクション」と呼ばれる攻撃手法によって、企業のAIエージェントが攻撃者の武器へと変貌してしまうリスクが現実のものとなっています。

こうしたエージェント時代の脅威からシステムを守るため、企業は迅速な対策を講じる必要があります。具体的には、AIのアクセス権を必要最小限に絞る「最小権限の原則」やファイル共有設定の総点検、高リスクな操作に必ず人間の承認を挟む「Human-in-the-Loop」の導入が不可欠です。加えて、意味的な入出力フィルタリングや、継続的なレッドチーミングによる攻撃シミュレーションの実施も重要になります。UNCHAINは、こうしたエージェント時代特有の新たな脅威を解決するための研究開発を重ねており、この「AIセキュリティ危機」に真正面から取り組んでいます。

■ 世界トップクラスのチームが日本から世界に挑む

代表取締役CEOの朴 善優は、ソフトバンクアカデミアに史上最年少（18歳）で採択され、東京大学松尾研究室（社長室）でのインターンや、AIセキュリティ研究でのForbes掲載など、AI領域における深い知見と実績を有します。CTOの蛯名は42 Tokyo出身で、中学卒業直後から全国規模のデータパイプライン構築を主導してきたエンジニア。COOの原田は、15歳で起業し、発案したプロダクトを全国400店舗以上に展開した戦略家。また、数々のビジネスピッチ大会でも優勝経験があり、総額1万ドルの賞金を手に入れている。リードエンジニアはMIT（マサチューセッツ工科大学）博士課程でAIを研究する研究者です。

■ コメント

「世界がAIエージェントへと移行する今、そのセキュリティ基盤を日本から構築できることを誇りに思います。Rice Business Plan Competitionという世界最高峰の舞台で、HarvardやMITのチームと肩を並べ、私たちのビジョンを世界の投資家に届けます。UNCHAINは、AIが本当に信頼できる存在になれる未来をつくるために戦い続けます。」

─ 代表取締役CEO 朴 善優

「AIエージェントのセキュリティは、今後10年で最大のテクノロジーリスクになると思います。 テクノロジーの歴史には、備えなき者が淘汰されたターニングポイントがありました。AIエージェントの時代は、その次の波です。AIエージェントは、スピードも、規模も、巧妙さも、人間の手が追いつかないレベルです。 だからこそ、UNCHAINのアプローチが重要だと思います。彼らは『止める』のではなく、『一緒に進化する』システムをつくっている。」

─アドバイザー アラン フランク氏 （元KPMG US CTO, 元米フィラデルフィアCTO)

■ 会社概要

会社名 ：UNCHAIN株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 朴 善優

設立 ：2025年7月17日

事業内容 ：AI業務自動化プラットフォームの開発・販売・導入・保守サービス

URL ：the-unchain.com