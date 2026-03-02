消費者と共創するリサーチエコシステムーイプソスのオンラインコミュニティ活用ウェビナー
世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、2026年3月26日（木）11:00より、無料ウェビナー「消費者と共創するリサーチエコシステム～オンラインコミュニティとは？」を開催いたします。
イプソスの無料オンラインセミナー
「消費者と共創するリサーチエコシステム～オンラインコミュニティとは？」について
オンラインコミュニティは、SNS型のプラットフォームに消費者を集め、様々な質問・刺激への反応を通してインサイトを抽出する手法です。
一定期間コミュニティ内に消費者をキープすることで、必要な時に常にアクセス可能な社内の”リサーチエコシステム”を構築します。
それにより、必要なタイミングですぐに消費者の意見を確認できる即時性や、繰り返しの検証や時系列の変化を把握できる継続性が強みです。
さらに、メンバーからインタビューやホームビジットなどの定性調査、HUTや定量調査を実施することも可能です。
本ウェビナーでは、イプソスが国内・海外で実施した具体的な事例もご紹介します。
マーケティングプロセスに消費者の声を取り入れたいとお考えの方は、是非ご参加ください。
ウェビナー概要
開催日：2026年3月26日（木曜日）
時間：11:00～11:45
形式：オンライン（GoToWebinar）
参加費：無料
対象：マーケティング・ブランド戦略ご担当者様、商品開発・新規事業開発のご担当者様、市場調査・リサーチ部門・インサイト部門の方、経営層・事業責任者の方
当日のアジェンダ（予定）
- イプソスの運用するオンラインコミュニティについて
- 長期コミュニティを活用するメリットは？
- ケーススタディのご紹介
- Q&A
※同業他社様、競合にあたる企業様からのお申し込みにつきましては、ご参加をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
イプソス株式会社
イプソスは、世界最大規模の世論調査会社であり、90の市場で事業を展開し、18,000人以上の従業員を擁しています。1975年にフランスで設立されたイプソスは、1999年7月1日からユーロネクスト・パリに上場しています。同社はSBF120およびMid-60指数の一部であり、繰延決済サービス（SRD）の対象となっています。
ISINコード FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com
