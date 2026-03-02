消費者と共創するリサーチエコシステムーイプソスのオンラインコミュニティ活用ウェビナー

イプソス株式会社

世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、2026年3月26日（木）11:00より、無料ウェビナー「消費者と共創するリサーチエコシステム～オンラインコミュニティとは？」を開催いたします。

お申し込みはこちらから :https://www.ipsos.com/ja-jp/webinar-online-community

「消費者と共創するリサーチエコシステム～オンラインコミュニティとは？」について

オンラインコミュニティは、SNS型のプラットフォームに消費者を集め、様々な質問・刺激への反応を通してインサイトを抽出する手法です。

一定期間コミュニティ内に消費者をキープすることで、必要な時に常にアクセス可能な社内の”リサーチエコシステム”を構築します。

それにより、必要なタイミングですぐに消費者の意見を確認できる即時性や、繰り返しの検証や時系列の変化を把握できる継続性が強みです。

さらに、メンバーからインタビューやホームビジットなどの定性調査、HUTや定量調査を実施することも可能です。

本ウェビナーでは、イプソスが国内・海外で実施した具体的な事例もご紹介します。

マーケティングプロセスに消費者の声を取り入れたいとお考えの方は、是非ご参加ください。

ウェビナー概要

開催日：2026年3月26日（木曜日）

時間：11:00～11:45

形式：オンライン（GoToWebinar）

参加費：無料

対象：マーケティング・ブランド戦略ご担当者様、商品開発・新規事業開発のご担当者様、市場調査・リサーチ部門・インサイト部門の方、経営層・事業責任者の方

当日のアジェンダ（予定）

- イプソスの運用するオンラインコミュニティについて- 長期コミュニティを活用するメリットは？- ケーススタディのご紹介- Q&A

※同業他社様、競合にあたる企業様からのお申し込みにつきましては、ご参加をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申し込みはこちらから :https://resources.ipsos.com/JP-WI-2026-03-26-IUU_EventregistrationLP1.html

イプソス株式会社

イプソスは、世界最大規模の世論調査会社であり、90の市場で事業を展開し、18,000人以上の従業員を擁しています。1975年にフランスで設立されたイプソスは、1999年7月1日からユーロネクスト・パリに上場しています。同社はSBF120およびMid-60指数の一部であり、繰延決済サービス（SRD）の対象となっています。

ISINコード FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com



https://www.ipsos.com/ja-jp/pressroom



【会社概要】

会社名：イプソス株式会社

所在地：東京オフィス 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル

代表者：代表取締役 内田 俊一

事業内容：世論調査並びに各種市場調査の調査企画立案、実査、集計、分析、レポーティングに関する全てのサービス

HP：https://www.ipsos.com/ja-jp