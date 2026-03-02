【LE TALON】旅に連れていきたい(ハート)サンリオキャラクターズとのコラボアイテム発売！
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役社長: 古峯 正佳）が運営する「LE TALON（ル タロン）」より、株式会社サンリオのキャラクターとのスペシャルコラボレーションアイテムが発売！
軽くて旅行用としても人気のシューズ＜サシメッシュフラット＞の10周年を記念したアニバーサリーコレクションと、ポーチ3型を展開します。
コラボキャラクター
・ハローキティ
・マイメロディ
・クロミ
・シナモロール
・ポムポムプリン
・マロンクリーム
・ポチャッコ
旅をテーマに、”Take Me with You（わたしも連れていって）”というチャーミングなメッセージを添えた特別なアイテムがラインナップ。お気に入りのキャラクターとともに素敵な旅をたのしんで！
サンリオキャラクターズコラボ 特集ページ :
https://baycrews.jp/feature/detail/17610
ITEMS
◼︎ポインテッドサシメッシュフラット （税込価格 \11,000／展開サイズ 22cm-25cm／全7種）
LE TALONで長く愛されているフラットシューズ。驚くほどの軽量感で、メッシュが足をソフトに包み込む快適な履き心地が魅力です。発売10周年を記念して、サンリオキャラクターズとコラボした7種を展開。限定スペシャルコラボBOX入り。
VIEW ITEM :
https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=26172820300320&q_mtype=1
◼︎トラベルポーチ （税込価格 \3,630／サイズ 縦21cm×マチ7.5cm×横16cm／全7種）
付属のフックで吊るして使えるスマートな設計のトラベルポーチ。スキンケアや小物類をすっきり収納でき、旅先で頼れる実用性の高いアイテムです。
VIEW ITEM :
https://baycrews.jp/item/detail/letalon/goods/26090825002510
◼︎ミラー付きミニポーチ（税込価格 \2,750／サイズ 縦8cm×マチ1cm×横11.5cm／全7種）
ポーチとミラーのうれしいセットアイテム。コンパクトなボディながら内外にポケットを備え、実用性も◎。ハートのカラビナ付きでバッグチャームにするのもおすすめです(ハート)
VIEW ITEM :
https://baycrews.jp/item/detail/letalon/goods/26090825002410
◼︎マルチポーチ（税込価格 \1,980／サイズ 縦38cm×横26cm／全7種）
マルチに使えて旅支度には欠かせない巾着ポーチ。旅に必要なあれこれを、きゅっと詰め込んで(ハート)
VIEW ITEM :
https://baycrews.jp/item/detail/letalon/goods/26090825002610
SCHEDULE
2026年３月１日（日）
LE TALON 全店 ＆ オンラインストア一斉発売
※店舗は各店オープン時間より、オンラインストアは12:00販売スタート
SHOP LIST :
https://baycrews.jp/store/list?shop=0829
ONLINE STORE :
https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=happy+mania&q_mtype=1
【LE TALON （ル タロン） 】
FAVORITE(自分が好きなもの)
SITUATION(TPOへのこだわり)
FEELING(身に着けたときの高揚感)
身に着けることでなりたい“自分らしさ”が完成する
日々のライフスタイル中で程よくトレンドも取り入れながら“自分らしさ”をバランス良くアップデートしたい女性へ向けたシューズブランド
ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/letalon
Instagram ：@letalon_jp｜https://www.instagram.com/letalon_jp/
【 会社概要 】
株式会社ベイクルーズ
創立 ：1977 年 7 月 22 日
代表取締役会長 ：杉村 茂
取締役社長 ：古峯 正佳
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、
飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL
WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/