【LE TALON】旅に連れていきたい(ハート)サンリオキャラクターズとのコラボアイテム発売！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役社長: 古峯 正佳）が運営する「LE TALON（ル タロン）」より、株式会社サンリオのキャラクターとのスペシャルコラボレーションアイテムが発売！

軽くて旅行用としても人気のシューズ＜サシメッシュフラット＞の10周年を記念したアニバーサリーコレクションと、ポーチ3型を展開します。

コラボキャラクター

・ハローキティ

・マイメロディ

・クロミ

・シナモロール

・ポムポムプリン

・マロンクリーム

・ポチャッコ

旅をテーマに、”Take Me with You（わたしも連れていって）”というチャーミングなメッセージを添えた特別なアイテムがラインナップ。お気に入りのキャラクターとともに素敵な旅をたのしんで！

サンリオキャラクターズコラボ 特集ページ :https://baycrews.jp/feature/detail/17610

ITEMS

◼︎ポインテッドサシメッシュフラット （税込価格 \11,000／展開サイズ 22cm-25cm／全7種）

LE TALONで長く愛されているフラットシューズ。驚くほどの軽量感で、メッシュが足をソフトに包み込む快適な履き心地が魅力です。発売10周年を記念して、サンリオキャラクターズとコラボした7種を展開。限定スペシャルコラボBOX入り。

VIEW ITEM :https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=26172820300320&q_mtype=1

◼︎トラベルポーチ （税込価格 \3,630／サイズ 縦21cm×マチ7.5cm×横16cm／全7種）

付属のフックで吊るして使えるスマートな設計のトラベルポーチ。スキンケアや小物類をすっきり収納でき、旅先で頼れる実用性の高いアイテムです。

VIEW ITEM :https://baycrews.jp/item/detail/letalon/goods/26090825002510

◼︎ミラー付きミニポーチ（税込価格 \2,750／サイズ 縦8cm×マチ1cm×横11.5cm／全7種）

ポーチとミラーのうれしいセットアイテム。コンパクトなボディながら内外にポケットを備え、実用性も◎。ハートのカラビナ付きでバッグチャームにするのもおすすめです(ハート)

VIEW ITEM :https://baycrews.jp/item/detail/letalon/goods/26090825002410

◼︎マルチポーチ（税込価格 \1,980／サイズ 縦38cm×横26cm／全7種）

マルチに使えて旅支度には欠かせない巾着ポーチ。旅に必要なあれこれを、きゅっと詰め込んで(ハート)

VIEW ITEM :https://baycrews.jp/item/detail/letalon/goods/26090825002610

SCHEDULE

2026年３月１日（日）

LE TALON 全店 ＆ オンラインストア一斉発売

※店舗は各店オープン時間より、オンラインストアは12:00販売スタート

SHOP LIST :https://baycrews.jp/store/list?shop=0829ONLINE STORE :https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=happy+mania&q_mtype=1

【LE TALON （ル タロン） 】

FAVORITE(自分が好きなもの)

SITUATION(TPOへのこだわり)

FEELING(身に着けたときの高揚感)

身に着けることでなりたい“自分らしさ”が完成する

日々のライフスタイル中で程よくトレンドも取り入れながら“自分らしさ”をバランス良くアップデートしたい女性へ向けたシューズブランド

ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/letalon

Instagram ：@letalon_jp｜https://www.instagram.com/letalon_jp/

【 会社概要 】

株式会社ベイクルーズ

創立 ：1977 年 7 月 22 日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、

飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL

WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/