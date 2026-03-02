～ペットの健康維持を毎日の水分補給から～「ペットの天然水　Vウォーター」がリニューアル発売

アース・ペット株式会社

アースグループにおいてペット事業を展開するアース・ペット株式会社（本社：東京都千代田区神田司町2-12-1/代表取締役社長：藤本 秀史）は、ペットのための天然水「ペットの天然水Vウォーター」を2026年3月2日（月）にリニューアル発売いたします。

Vウォーター 500ｍL Vウォーター２L

2007年に発売以来19年間ペットの毎日の水分補給から愛犬・愛猫の健康維持を考えたペット専用のお水である「ペットの天然水 Vウォーター」が富士山の天然水になって生まれ変わりました。

生まれ変わった特長の1つ目は、富士山の天然水なので、天然のバナジウムが多く含まれています。バナジウムは哺乳類の健康な脂肪代謝に必要であるミネラルということが判明しており、健康な体型維持をサポートしてくれます。

2つ目は、天然のおいしさをそのまま味わえること。FSSC22000取得の工場で製造しているから、品質が高く、水本来のおいしさ・鮮度を保った水をペットに安心して与えられます。

毎日の水分補給に嬉しい大容量の２L、おでかけの時に持ち運びしやすい500ｍLのサイズを展開しております。

「ペットの天然水 Vウォーター」は毎日の水分補給から愛犬・愛猫の健康維持をサポートし、愛犬・愛猫との楽しい時間を長く過ごせるように貢献していきます。

富士山の天然水ができるまでのイメージ美味しくペットの天然水Vウォーターを飲む犬

【製品名】ペットの天然水 Vウォーター 500ｍL / ペットの天然水 Vウォーター ２L

【内容量】500ｍL、２L

【発売日】2026年3月2日

【販売店舗】全国 ホームセンター、ドラッグストア、スーパー、ペットショップなど

【製品特長】

・富士山のおいしい天然水

・富士山の天然水なので、バナジウム含有量が多く、ペットの健康維持をサポート

・ FSSC22000取得の工場で製造しているので高品質で安心して与えられる

【動画】 ペットの天然水 Vウォーター

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RqQfGqxRVbw ]

アース・ペット株式会社（アース製薬株式会社100％子会社）は、ペットケア用品・ペット生活用品・ペットフードの製造販売を行うメーカーです。代表的なブランドとして、ペット用虫ケア用品の『アース』シリーズ、ペットケア用品の『JOYPET（ジョイペット）』シリーズ、ペットフードの『ファーストチョイス』シリーズ、ペット生活用品の『ＨＡＮＤＬＥＲ（ハンドラー）』シリーズがあります。 詳しくはホームページをご覧ください。（https://www.earth-pet.co.jp/）