ワンダーファイ監修、文理の幼児向けドリルシリーズ「ひらめきぼうけんドリル」3月2日発売

思考力が育つ知育アプリ『Think!Think!（シンクシンク）』やSTEAM通信教材『ワンダーボックス』を提供するワンダーファイ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島 慶）は、株式会社文理より2026年3月2日発売の幼児向けドリル『ひらめきぼうけんドリル 4・5・6歳 きせつとひらがな』および『ひらめきぼうけんドリル 4・5・6歳 どうぶつとたしざん』の監修・協力を行いました。

ワンダーファイは、「世界中の子どもが本来持つ“知的なわくわく”を引き出す」というミッションのもと、10年にわたり思考力を育む教材・コンテンツの開発に取り組んできました。

今回監修・協力を行った『ひらめきぼうけんドリル』シリーズは、創業75年の歴史を持ち、長年にわたり子どもたちの学力向上に貢献してきた株式会社文理とともに制作したものです。基礎学力を支え続けてきた文理の教材づくりと、ワンダーファイが培ってきた「思わず考えたくなる問題設計」を掛け合わせることで、本シリーズが実現しました。

両社の知見を活かして開発された本シリーズ『ひらめきぼうけんドリル』は、「思考力」の土台となる力を育むパズルや迷路を多数収録。キャラクターとともに冒険を進める構成により、ひらがなやたし算の練習にとどまらず、遊びながら学習習慣と考える力を自然に引き出します。

◼︎パズルや迷路で「知的なわくわく」を引き出す「ひらめきぼうけんドリル」シリーズ概要

本シリーズは、「ちえ遊び」から始まるストーリー展開と、「遊ぶ」「学ぶ」「たしかめる」の3ステップ設計により、幼児期（4・5・6歳）の好奇心を刺激し、「学ぶ力」を育みます。

・「ひらめきぼうけんドリル 4・5・6歳 きせつとひらがな」

キャラクターといっしょに「季節の世界」を冒険しながら、ひらがなが自然と身につくように構成されたドリルです。

▼STEP1 「遊ぶ」

遊びを通じて、ひらがなや身近なことばへの興味を引き出します。

▼STEP2 「学ぶ」

「遊ぶ」で育んだ力をもとに、自分で書く・ことば遊びに取り組むことで、ひらがなの読み書きを練習します。

▼STEP3 「たしかめる」

「読む」「書く」の両面から、ひらがなの定着を確認します。

・「ひらめきぼうけんドリル 4・5・6歳 どうぶつとたしざん」

キャラクターといっしょに「動物の世界」を冒険しながら、「数」の概念とたし算の基礎が自然と身につくように構成されたドリルです。

▼STEP1 「遊ぶ」

遊びを通じて、数字や数、たし算の考え方に親しみます。

▼STEP2 「学ぶ」

「遊ぶ」で育んだ理解をもとに、数字の読み書きやたし算の基礎を学びます。

▼STEP3 「たしかめる」

たし算の基礎や数の概念が身についているかを確認します。

◼︎ 発売情報

・子どものワクワクを引き出す特典1ページ終わったら貼っていく「やったね！シール」1冊が終わったらシールを貼る「ごほうび賞状」クレヨンや水性マーカーを使うと何度もくりかえし使える「おけいこボード」

・書名：

「ひらめきぼうけんドリル 4・5・6歳 きせつとひらがな」

「ひらめきぼうけんドリル 4・5・6歳 どうぶつとたしざん」

・定価：各770円（税込）

・発売日：2026年3月2日

※地域により書店店頭での展開時期が多少前後する場合があります。

・判型：A4判

・発行：株式会社文理

＜オンライン購入サイトURL＞

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/page/A54B3FE5-418A-4907-8EFA-B022FCCC7614

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18498849/?l-id=search-c-item-text-02

■ワンダーファイ問題制作チームコメント

ワンダーファイの教材は「考えることが楽しい！」という体験を子どもたちに届けることを軸に、思考力を育む教材・コンテンツを開発してきました。

本作では、繰り返し書いて覚えるのではなく、パズルなどの“遊び”を通して「できちゃった！」を積み重ねられるドリルです。幼児期の特性を活かした構成で、遊び感覚で得た気づきや経験が、ページを進めるうちに自然と学びへつながるステップ設計になっています。

ひらがなは「読む・書く」だけでなく、線を補う・くまなく探すといった力も育み、日本語ならではの言葉のおもしろさにも触れられます。たしざんも数の概念そのものに触れ、論理的に考える力や工夫する力まで、無理なく楽しく伸ばせる内容です。

本シリーズを通じて、子どもたちの達成感や「もっとやってみたい！」という意欲など、より多くの子どもたちに「考える楽しさ」を届けていきたいと考えています。

■思考力が育つ知育アプリ『シンクシンク』について

『シンクシンク』は、ワンダーファイが掲げるミッション「世界中の子どもが本来持っている知的なわくわくを引き出す」に基づき作られた知育アプリです。

思考力を育てる上で土台となる5分野（空間認識・平面認識・試行錯誤・論理・数的処理）を、網羅的に楽しみながら学べるアプリとして、2016年より各アプリストアで配信をスタートし、2025年12月で累計ユーザー数350万人を突破いたしました。

Googleによるアプリアワードの受賞、キッズデザイン賞の受賞など、国内外で高い評価を受けており、言語の壁を超え世界150カ国の子どもたちに愛されています。

『シンクシンク』 公式HP：https://think.wonderfy.inc/(https://think.wonderfy.inc/)

■遊びながら学ぶSTEAM通信教材「ワンダーボックス」について

2020年4月にスタートしたワンダーボックスは、デジタルとアナログの組合せにより、家庭で子どもの「思考力・創造力・意欲」を育てるSTEAM領域（※）の通信教育サービスです（対象年齢：4～10歳）。プログラミング、アート、ボードゲーム、パズルなどのあそび感覚の教材で、これからの時代に求められるSTEAM教育領域の基礎能力を培うことができます。キッズデザイン賞、グッドデザイン賞、ペアレンティングアワードなど、数多くのアワードを受賞。教材としてのデザインやクオリティに高い評価をいただいております。



（※）STEAM（スティーム）教育とは、Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Art（芸術）、Mathematics（数学）の頭文字をとった言葉で、理系＋アートの教育領域を指します。欧米の教育政策で提唱され、近年は日本の教育改革においても重視されている概念です。

ワンダーボックス公式HP：https://box.wonderfy.inc/(https://box.wonderfy.inc/)

■YouTubeチャンネル「Wonderfy TV」について

YouTubeチャンネル「Wonderfy TV」では、毎週1本程度、思考力・創造力領域で様々な知的わくわくを引き出す知育動画を配信しています。

YouTubeチャンネル「Wonderfy TV」：https://www.youtube.com/@WonderfyTV(https://www.youtube.com/@WonderfyTV)

■ワンダーファイ株式会社について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NXirbdsbYbY ]

ワンダーファイは、世界中の子どもから「知的なわくわく」を引き出すための教材やコンテンツを開発・運営する会社です。STEAM教育の新しい通信教材『ワンダーボックス』 や、150カ国350万人の子どもが楽しむ思考力が育つアプリ『シンクシンク』を運営しています。国際的な算数大会の問題などを多数制作・監修している、STEAM/STEM教材・思考力教材のパイオニアです。

2018年11月には、世界最大の教育ベンチャーのコンペ「Global EdTech Startups Awards (GESA)」の日本予選にて最優秀賞を受賞(*1)。また、SXSW EDUなど、世界的な教育フォーラムに日本代表として出展、登壇などを行ってきた実績があります。

ワンダーファイは、自社サービスに加え、キャラクターとのコラボレーションや教育機関・企業向けのコンテンツ開発・監修も行っています(*2)。幼児教育や問題制作の専門知識、そしてユニバーサルに楽しめるUI/UXをデザインする開発力を活かし、さまざまなパートナーと共に、新たな「知的なわくわく」を創造しています。



ワンダーファイ株式会社 公式HP：https://wonderfy.inc(https://wonderfy.inc)



(*1)「Global EdTech Startups Awards (GESA)」での受賞について https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000012970.html

(*2) パートナーとの協業について https://wonderfy.inc/solution

■報道関係者お問い合わせ

ワンダーファイ株式会社 広報担当： 長畑・池田

メールアドレス: pr@wonderfy.inc