DJI最新ジンバルを触って試せる体験イベントを3月13日（金）に新宿で開催

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店として撮影機材の導入・運用支援を行う株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、株式会社ビデオ近畿（本社：京都府京都市、代表取締役：井上政信）と共催で、「DJI RS 5 ジンバル体験イベント（タッチ＆トライ）」を2026年3月13日（金）に東京都新宿区で開催します。

当日は、DJI RS 5 をはじめ、DJI RSシリーズの人気モデルを実際に手に取り、タッチ&トライができます。インストラクターによる基本設定からバランス調整までのレクチャーや、歩き撮り・追従撮影などの撮影を体験できます。気に入った機種があれば、特典付きで購入相談も可能です。初めてジンバルに触れる方はもちろん、業務での活用を検討される法人の方まで、用途に合わせた相談にも対応します。予約不要、参加無料でご参加いただけます。ぜひお気軽にお越しください。

DJI RS 5 ジンバル体験イベント（タッチ＆トライ） 概要

開催日： 2026年3月13日（金）

時間 ： 12時00分～16時00分（入退場自由）



会場 ： ビデオ近畿 東京ショールーム

〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目4-8 新宿小川ビル4階

参加費： 無料

対象者： ・ジンバル撮影に興味のある方

・手ブレを抑えた映像を撮ってみたい方

・業務でのジンバル活用を検討している法人様

・DJIジンバルの最新モデルを実際に触ってみたい方

詳細 ： https://sekido-rc.com/?pid=190593048

展示・体験対象製品

・DJI RS 5

トラッキング性能とバランス調整機能が向上し、作業効率がアップした最新のDJIスタビライザーです。

https://sekido-rc.com/?pid=190193974

・DJI RS 4 Pro

強力なパワーとトルクで、主力ミラーレスカメラやシネマカメラとレンズのセットアップを簡単に取り付けることができます。

https://sekido-rc.com/?pid=179941042

・DJI RS 4

縦向き撮影にネイティブ対応し、作業効率性や安定化性能が向上。3軸ともにテフロン加工が施され、滑らかなバランス調整が可能です。

https://sekido-rc.com/?pid=179941040

・DJI RS 4 Mini

自動軸ロック機能によりスムーズな撮影が可能。トラッキングモジュールで、ブレの少ないフォローショットを実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=184757697

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいております。

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00