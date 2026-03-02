【3/17開催】いま対応すべき「SCS評価制度」の基礎を30分で解説する無料オンラインセミナー
株式会社CyberCrew（本社：東京都千代田区、代表取締役：香川健志、以下 「当社」）は、情報システム関連業務に携わる方を対象に、サプライチェーン全体のセキュリティ強化に向けた「SCS（セキュリティ対策）評価制度」の基礎を解説する無料オンラインセミナーを、2026年3月17日（火）に開催します。
セミナーのお申込みはこちら :
https://f4d4306a.form.kintoneapp.com/public/cybercrew-03-17
◎開催の背景：増加するサプライチェーン攻撃と、現場の課題
近年、経済産業省やIPA（情報処理推進機構）からの発信により、「サプライチェーン全体のセキュリティ強化」という言葉を目にする機会が増えています。大企業に限らず、取引先である中堅・中小企業を踏み台にしたサイバー攻撃も深刻化しており、企業規模を問わずセキュリティ対策の底上げが求められています。
その指針の一つとして注目されているのが、「セキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」です。
一方で、現場からは次のような声も聞かれます。
- 言葉は聞くが、制度の内容が分からない
- 要件資料に目を通す時間が確保できない
- なぜ今、自社がセキュリティ対策を強化すべきか。経営層を含めて納得感が得られていない
◎セミナー概要：忙しい担当者のための30分解説
日々の業務の中で、新しい制度の要件を一から読み解くことは負担になりがちです。 そこで本セミナーでは、手順の詳細ではなく、「SCS評価制度の全体像」と「取り組むべき理由」に焦点を当て、30分で解説します。
情報収集から始めたい方や、概要を効率的に把握したい方は、ぜひご参加ください。
セミナーのお申込みはこちら :
https://f4d4306a.form.kintoneapp.com/public/cybercrew-03-17
◎本セミナーで分かること
- SCS評価制度（サプライチェーンセキュリティ評価制度）の基本的な仕組み
- 国や市場が対策を求める背景
- 未対応の場合に想定されるリスクと、取り組むメリット
◎開催概要
セミナー ：サプライチェーン強化に向けた「SCS評価制度」とは？
取り組まないリスクと、今取り組むメリットを徹底解説
アジェンダ：１．国内の市場動向と、各社が抱える課題
２．SCS（セキュリティ対策評価制度）の概要
３．株式会社CyberCrewの紹介
開催日時 ：2026年3月17日（火） 14:00～14:30
開催形式 ：オンライン開催（Zoom）
参加費用 ：無料
受講対象者：情報システム部門および総務部門の実務担当者
SCS評価制度への対応に不安を感じている各部署の責任者
主催 ：株式会社エスプール
注意事項
※ご参加には事前登録が必要です。
※録音・録画はご遠慮ください。
※聴講者側の映像・音声の発信はできません。Q&A機能を通じて質問を受け付けます。
※企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。
※お客様候補に該当しないと判断した場合、参加をお断りする場合があります。
※配信用URLは開催当日までに登録アドレス宛に送付いたします。
▼本件に関するお問合せ先
株式会社CyberCrew（サイバークルー）営業部 瀬尾優月
TEL：03-6853-5823
Mail：info@cybercrew.co.jp
HP：https://cyber.spool.co.jp/contact/
▼会社概要
商 号 ：株式会社CyberCrew（サイバークルー）
所在地 ：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル10階
代表者 ：代表取締役 香川 健志
事業内容：サイバーセキュリティ支援
設 立 ：2025年4月
公式サイト：https://cyber.spool.co.jp/