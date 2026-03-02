【3/17開催】いま対応すべき「SCS評価制度」の基礎を30分で解説する無料オンラインセミナー

株式会社エスプール

株式会社CyberCrew（本社：東京都千代田区、代表取締役：香川健志、以下 「当社」）は、情報システム関連業務に携わる方を対象に、サプライチェーン全体のセキュリティ強化に向けた「SCS（セキュリティ対策）評価制度」の基礎を解説する無料オンラインセミナーを、2026年3月17日（火）に開催します。

◎開催の背景：増加するサプライチェーン攻撃と、現場の課題

セミナーのお申込みはこちら :https://f4d4306a.form.kintoneapp.com/public/cybercrew-03-17

近年、経済産業省やIPA（情報処理推進機構）からの発信により、「サプライチェーン全体のセキュリティ強化」という言葉を目にする機会が増えています。大企業に限らず、取引先である中堅・中小企業を踏み台にしたサイバー攻撃も深刻化しており、企業規模を問わずセキュリティ対策の底上げが求められています。

その指針の一つとして注目されているのが、「セキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」です。

一方で、現場からは次のような声も聞かれます。

◎セミナー概要：忙しい担当者のための30分解説

- 言葉は聞くが、制度の内容が分からない- 要件資料に目を通す時間が確保できない- なぜ今、自社がセキュリティ対策を強化すべきか。経営層を含めて納得感が得られていない

日々の業務の中で、新しい制度の要件を一から読み解くことは負担になりがちです。 そこで本セミナーでは、手順の詳細ではなく、「SCS評価制度の全体像」と「取り組むべき理由」に焦点を当て、30分で解説します。

情報収集から始めたい方や、概要を効率的に把握したい方は、ぜひご参加ください。

◎本セミナーで分かること- SCS評価制度（サプライチェーンセキュリティ評価制度）の基本的な仕組み- 国や市場が対策を求める背景- 未対応の場合に想定されるリスクと、取り組むメリット◎開催概要

セミナー ：サプライチェーン強化に向けた「SCS評価制度」とは？

取り組まないリスクと、今取り組むメリットを徹底解説

アジェンダ：１．国内の市場動向と、各社が抱える課題

２．SCS（セキュリティ対策評価制度）の概要

３．株式会社CyberCrewの紹介

開催日時 ：2026年3月17日（火） 14:00～14:30

開催形式 ：オンライン開催（Zoom）

参加費用 ：無料

受講対象者：情報システム部門および総務部門の実務担当者

SCS評価制度への対応に不安を感じている各部署の責任者

主催 ：株式会社エスプール

注意事項

※ご参加には事前登録が必要です。

※録音・録画はご遠慮ください。

※聴講者側の映像・音声の発信はできません。Q&A機能を通じて質問を受け付けます。

※企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。

※お客様候補に該当しないと判断した場合、参加をお断りする場合があります。

※配信用URLは開催当日までに登録アドレス宛に送付いたします。

▼本件に関するお問合せ先

株式会社CyberCrew（サイバークルー）営業部 瀬尾優月

TEL：03-6853-5823

Mail：info@cybercrew.co.jp

HP：https://cyber.spool.co.jp/contact/

▼会社概要

商 号 ：株式会社CyberCrew（サイバークルー）

所在地 ：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル10階

代表者 ：代表取締役 香川 健志

事業内容：サイバーセキュリティ支援

設 立 ：2025年4月

公式サイト：https://cyber.spool.co.jp/