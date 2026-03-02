『データセンター／次世代データセンター　産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年2月25日、『データセンター／次世代データセンター 産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

▼AI時代のインフラ大転換を、115テーマ×約1,000ページで俯瞰・徹底分析

本白書は、2026年から2030年にかけてのデータセンター産業を「マクロ動向・投資」「建設・モジュラー設計」「電力・冷却・サステナビリティ」「AI/コンピュートインフラ」「不動産・立地戦略」「運用自動化・AIOps」「セキュリティ・レジリエンス」「ネットワーク・光伝送」の8領域にわたり体系的に分析した、業界初の統合フォーサイトレポートである。

▼7兆ドルインフラ投資シナリオとAI支出の指数的成長

ハイパースケーラー（GAFAM＋中国大手）の年間CAPEX は400億ドルを超え、市場集中度は70%に達する時代が到来する。2030年に向けた累積インフラ投資は7兆ドル規模のシナリオが提示され、AI支出の指数的成長曲線とJevonsの逆説が市場構造を根底から変容させる。

▼電力が最上位の戦略変数に

2030年までに世界のデータセンター電力需要は122～200GWに達し、用地選定の決定要因は「電力アクセス ＞ レイテンシ ＞ 不動産コスト」へと不可逆に反転する。GW級メガキャンパスの建設ラッシュ、原子力（SMR）・地熱・宇宙太陽光といった恒久電源への移行戦略は、産業全体のゲームルールを書き換える。

▼プレファブモジュラーDC市場は298億ドルから675億ドルへ

AIファクトリー時代のインフラ供給スピードを規定するプレファブモジュラーDC市場は、2026年の298億ドルから2030年の675億ドルへ急成長する。工期30～50%短縮と品質向上のメカニズムが、ハイパースケール建設の標準パラダイムとなる。

▼ソブリンAIインフラの＄100B市場拡大

データ主権要件とGPUサプライチェーンの地政学リスクが「ジオパトリエーション」を加速させ、ソブリンAIインフラストラクチャは1,000億ドル規模の市場へ拡大する。「シリコン・カーテン」の形成とフレンドショアリングが、AI覇権競争の地政学的フロンティアとなる。

■ 利用シーン

▼経営戦略・投資判断の意思決定支援

● ハイパースケーラーとの取引戦略策定：

GAFAM＋中国大手の年間400億ドル超CAPEX構造と市場集中度70%時代における自社のポジショニングを検討する際の基盤資料として活用できる。

● CAPEX/OPEX配分の根拠資料：

プレファブモジュラーDC、液冷技術、48V DC配電アーキテクチャ等、各技術セグメントのTCO分析と市場成長予測に基づき、設備投資の優先順位を合理的に設定できる。

● バブルリスク vs. 構造的スーパーサイクルの見極め：

AI需要予測の不確実性を三つのシナリオ軸（高成長持続／効率化ミドル成長／バブル崩壊）で評価し、過剰投資と座礁資産リスクの定量的判断材料とする。

▼技術ロードマップ・R&D計画への反映

● 冷却技術の世代交代シナリオ：

Direct-to-Chip（DLC）、浸漬冷却、2相液浸冷却（2PLIC）の技術成熟度とCAGR予測をもとに、次世代冷却ソリューションのR&D投資判断に活用できる。

● ネットワーク・光伝送の進化マップ：

CPO（Co-Packaged Optics）、OCS（光回路スイッチ）、CXL（Compute Express Link）、LPO（Linear-Drive Pluggable Optics）、800G/1.6T/3.2T光トランシーバの実装タイムラインと産業インパクトを技術選定の判断基盤とする。

● AIアクセラレータ動向：

NVIDIA GB200 NVL72、Google TPU、Amazon Trainium、Microsoft Maiaなど各社カスタムシリコン戦略とGPUサプライチェーンの構造的脆弱性を把握し、調達戦略に反映できる。

▼新規事業開発・パートナーシップ戦略

● データセンターREIT/インフラファンド参入検討：

「不動産×電力×テクノロジー」が交差する新たな資産クラスの形成過程とビジネスモデルを把握し、投資ビークル設計の参考とする。

● サステナビリティ・ESG対応ビジネス：

WUE最小化、エンボディドカーボン可視化、Climate Neutral Data Centre Pact、Scope 1/2/3報告義務など、規制対応と収益機会の接点を体系的に把握できる。

● エッジ・分散コンピューティング市場の構造理解：

Near-Edge AI、Far-Edge DC、Telcoデータセンターなど分散インフラの階層構造とビジネスモデルを横断的に分析し、パートナーシップ対象の選定に役立てる。

▼規制対応・リスクマネジメント

● 許認可・環境規制の長期化リスク：

建設許認可の長期化要因と「許認可プレミアム」の定着シナリオを踏まえた開発タイムライン設計に利用できる。

● セキュリティ脅威の構造化理解：

ランサムウェア二重脅迫、IT/OT/物理セキュリティの統合運用、ゼロトラストアーキテクチャなど、データセンターを重要インフラとして守るためのフレームワークを提供する。

■ アクションプラン／提言骨子

▼提言1：「電力ファースト」の立地・開発戦略への転換

● DC用地選定の決定要因が「電力アクセス ＞ レイテンシ ＞ 不動産コスト」へ反転した現実を直視し、電力確保を起点としたキャンパス設計、長期PPA（電力購入契約）の早期締結、マイクログリッド構築を最優先アクションとすべきである。

SMRや地熱など恒久電源の評価・パートナーシップ構築を2026年中に着手することが推奨される。

▼提言2：モジュラー化・オフサイト製造の標準化推進

● 工期30～50%短縮を実現するプレファブモジュラーDCは、AI需要に対応するインフラ供給スピードの律速段階を解消する鍵である。

電力スキッド・冷却モジュール・ホワイトスペースの分解と再統合を前提とした「製造業＋建設業＋サービス業のハイブリッド」ビジネスモデルへの移行を加速すべきである。

▼提言3：液冷・高密度化への投資の前倒し

● 100～120kW/ラック超の高密度環境が標準化する2028年以降を見据え、DTC（Direct-to-Chip）冷却、浸漬冷却インフラの設計標準化と導入パイロットを2026～2027年に開始すべきである。

冷媒のGWP（地球温暖化係数）規制とPFAS規制動向も踏まえた長期的な冷却戦略の策定が不可欠である。

▼提言4：AIOps・自律運用への段階的移行

● DeepMind型自律冷却制御の汎用化、LLMによる自然言語インフラ管理、AI駆動アラート集約と自律トリアージなど、運用自動化技術の成熟度は「監視→助言→自律」の三段階で進展する。

各組織のリスク許容度に応じた段階的導入ロードマップを策定し、人材リスキリングと並行して推進すべきである。

▼提言5：地政学リスクと座礁資産リスクのポートフォリオ管理

● GPUサプライチェーンの「シリコン・カーテン」形成、ソブリンAI要件の強化、AI投資バブル崩壊シナリオを織り込んだ「アンチバブル・デザイン」のインフラポートフォリオを構築すべきである。

マルチソースGPUポートフォリオ戦略、モジュラー・リコンフィギュラブルDC、オプション型データセンター開発モデルが有効なリスクヘッジ手段となる。

▼提言6：サステナビリティをコスト項目から競争優位の源泉へ

● PUE 1.2義務化（EU Energy Efficiency Directive）、Scope 1/2/3報告義務（EU CSRD）、ウォーターポジティブ目標など規制圧力の高まりを「社会的ライセンス」確保のコストではなく、廃熱利用（District Heating）、再エネ連動型開発、エンボディドカーボンKPI化を通じた差別化戦略と位置付けるべきである。

■ 推奨読者

▶ データセンター事業者

CEO、CTO、事業開発責任者、設計・建設部門

中期事業計画策定、技術ロードマップ更新、投資判断の根拠資料

▶ ハイパースケーラー／クラウド事業者

インフラ戦略部門、調達・SCM、ESG部門

CAPEX配分最適化、サプライチェーンリスク管理、規制対応戦略

▶ 機器ベンダー／EPCコントラクター

事業戦略部門、製品企画、営業

顧客ニーズの先読み、ソリューション開発方針、パートナーシップ構築

▶ 不動産デベロッパー／REIT

投資委員会、アセットマネジメント

DC用不動産の立地評価、電力隣接型資産クラスの投資判断

▶ 投資家／金融機関

PE／VCファンドマネージャー、インフラファンド

セクター分析、投資テーマの発掘、バリュエーション根拠

▶ 電力・エネルギー事業者

新規事業部門、PPAチーム

DC向け電力ビジネス参入戦略、恒久電源ポートフォリオ設計

▶ 通信キャリア

インフラ戦略、エッジDC推進部門

Telco DC戦略、エッジ/Near-Edge AI事業機会の評価

▶ 政府・規制当局

デジタルインフラ政策担当、エネルギー政策担当

ソブリンAI政策設計、許認可制度の国際比較

▶ コンサルタント／アナリスト

産業アナリスト、テクノロジーアドバイザー

クライアント向け分析の基盤資料、市場予測の検証

■ 読者のゴール設定

▼ 短期（2026年中）：

本白書の8領域・115テーマを俯瞰し、自社の事業ポートフォリオに直結する「優先的に深掘りすべき10テーマ」を特定する。各テーマの2030年シナリオ分析を自社の中期経営計画レビューに反映する。

▼ 中期（2027～2028年）：

電力ファースト立地戦略、モジュラー建設標準化、液冷移行、AIOps導入の各アクションプランの進捗を本白書のフレームワークに照らして評価・修正する。スタートアップ動向セクションを活用し、パートナーシップ候補の継続的スカウティングを行う。

▼ 長期（2029～2030年）：

本白書が提示する三つの展開シナリオ（高成長持続／効率化ミドル成長／バブル調整）のうち、どのシナリオが実現しつつあるかを定期的に検証し、ポートフォリオのリバランスとリスクヘッジの精度を高める。

■ 本白書のスペック

レポート名：

データセンター／次世代データセンター産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版

ページ数：

約1,000ページ

分析テーマ数：

115テーマ（全8領域）

分析対象期間：

2026～2030年

分析手法：

シナリオ分析（3シナリオ型）、地域別動向、スタートアップ動向、代表的企業分析、ビジネスモデル構造分析

［以上］

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

▼▼▼

データセンター／次世代データセンター産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190670493

▼▼▼

データセンター／次世代データセンター産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190670509

▼▼▼

↓＜目次＞

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/data-center-next-generation-data-center-industry-outlook-2026-2030.html

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年2月25日

● ページ数

1,000ページ

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、約三十年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

本店・連絡先（お問い合わせ先）

〒140-0004

東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー

Tel：03-5843-4365

Fax：03-6856-2861

Mobile:080-8533-9249