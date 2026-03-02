1級・2級建築施工管理技術検定用『建築施工管理技術テキスト 改訂第14版』が5年ぶりの大幅改訂！

一般財団法人地域開発研究所

前版では2分冊だった内容を分野ごとに集約し，1冊に統合。使用時の利便性を向上させた

一般財団法人 地域開発研究所（東京・文京区／理事長：青柳一郎）は、2026年3月5日（木）に

『建築施工管理技術テキスト 改訂第14版』を発売します。1977年から48年間、施工管理技士の受検講習会を開催し累計約99万人の受講者をサポートしてきた実績やノウハウが詰め込まれたロングセラーのテキストです。

『建築施工管理技術テキスト』は、1級・2級建築施工管理技術検定の出題傾向など長年の調査・分析や、蓄積されたノウハウを基に、受検者が押さえておくべき知識や用語をわかりやすく整理・解説しています。また、5年ぶりの改訂となった第14版では最新の出題傾向もフォローし、不足事項の追加を行うなど内容をブラッシュアップさせました。

図表が豊富に掲載され、理解しやすい近年の出題傾向もフォローし、記述の見直しが図られている■構成の大幅見直しにより関連知識をまとめて理解

改訂第14版では構成を大幅に見直し、前版では「第2章 建築材料」「第3章 建築施工」と2つの章に分かれていた記述内容を分野ごとに統合・整理して、2分冊構成から1冊へと統合を図りました。これにより、材料と施工方法など関連する知識をまとめて把握・理解できるようになり、学習時の利便性が一段と向上しました。

また、建設業法など対策が必須の関連法規については、近年の法改正に対応しています。

材料や施工方法など、関連する内容をまとめて理解できるように構成を見直した建設業法など近年の法改正も対応している■商品概要

『建築施工管理技術テキスト 改訂第14版』

価格：6,600円（本体6,000円＋税10％）

発売日：2026年3月5日（木）

判型：B5判／824ページ

ISBN：978-4-88615-456-9

一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト

URL：https://www.ias.or.jp/

名称： 一般財団法人 地域開発研究所

理事長 ： 青柳一郎

設立 ： 1965年4月8日

所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル

事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務

