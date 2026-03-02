「第13回サクラアワード2026」でシャトーマルス・シリーズ「甲州 ヴェルディーニョ 2024」が「ダブルゴールド」を受賞「牧丘 甲州 2025」、「穂坂 甲州樽発酵 2024」が「ゴールド」を受賞

本坊酒造株式会社

本坊酒造株式会社(本社：鹿児島市、社長：本坊和人)マルス穂坂ワイナリー醸造のシャトーマルス・シリーズ「甲州 ヴェルディーニョ 2024」が、「第13回サクラアワード（“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards）2026」において、ダブルゴールドを受賞。「牧丘 甲州 2025」と「穂坂 甲州樽発酵 2024」がゴールドを受賞いたしました。本坊酒造では、ダブルゴールド1、ゴールド2、シルバー3、合計6アイテムのワインが賞を受賞しております。

【Double Gold】

シャトーマルス 甲州 ヴェルディーニョ 2024

クリアなフリーランジュースのみを低温でじっくりと発酵させ、口の中で発酵由来の炭酸ガスがわずかに感じられるようなフレッシュ感豊かな状態で瓶詰しました。柑橘系の心地よい香りと酸味を持つ、フルーティでジューシーな辛口白ワインです。

Alc.11％/内容量750ml/瓶詰本数20,000本/参考小売価格1,747円（税込）

特別ペアリング受賞：寿司に合うワイン賞、天ぷらに合うワイン賞、寄せ鍋に合うワイン賞

【Gold】

シャトーマルス 牧丘 甲州 2025

フリーランジュースのみを用いて低温発酵しました。「柑橘系の心地よい香りとフレッシュな酸味」で、「生き生きとした新鮮な味わい」が特長の、やや甘口甲州ワインです。

Alc.10％/内容量750ml/瓶詰本数10,600本/参考小売価格1,815円（税込）

【Gold】

シャトーマルス 穂坂 甲州樽発酵 2024

穂坂町産甲州種のフリーラン果汁を、樽で発酵・熟成させることにより、清涼感のある果実香を優しく包み込んだ樽香と、しっかりとしたボディ感のある味わいが特長の辛口ワインです。

Alc.12％/内容量750ml/瓶詰本数3,000本/参考小売価格2,429円（税込）

特別ペアリング受賞：寄せ鍋に合うワイン賞

【Silver】

シャトーマルス 穂坂 マスカット・ベーリーA 樽熟成 2023

穂坂町産マスカット・ベーリーＡで醸造したワインを、樽で長期間熟成させることで、濃縮感のある果実香を優しく包み込んだ樽香と、しっかりとしたボディ感のある味わいに仕上げました。

Alc.12％/内容量750ml/瓶詰本数3,000本/参考小売価格2,429円（税込）

【Silver】

マルス 甲州スパークリング 2025

山梨県甲府盆地にて9月中旬の適熟期に収穫された甲州ぶどうから、フリーランジュースのみを使用し、じっくりと低温発酵させて醸造しました。甲州ぶどうのフルーティーなアロマを存分に引き出し、青リンゴやグレープフルーツを連想させる果実香豊かな香り、清涼感ある酸味とキメ細かい泡立ちが、心地よい爽快感を与えてくれる辛口スパークリングワイン。

Alc.11％/内容量750ml/瓶詰本数6,000本/参考小売価格2,517円（税込）

【Silver】

甲州オランジュ・グリ スパークリング 2024

甲州ぶどうの果皮に存在する濃厚な香りや旨味、さらには色素成分を充分に引き出し、ほんのりオレンジ色に色付いたスパークリングワインです。心地良く調和したフローラルな香りと柑橘香、果皮由来のボリュームのある味わいを、キメ細かい泡とともに感じていただけます。

Alc.12％/内容量750ml/瓶詰本数6,000本/参考小売価格2,068円（税込）

＜マルス穂坂ワイナリーについて＞

四季豊かな日本風土を活かしたワイン造りを求め、鹿児島に本社を持つ本坊酒造が、洋酒生産の拠点として山梨県笛吹市石和町にマルス山梨ワイナリーを設立したのが1960年。以来、この地の土壌と気候に謙虚に耳を傾け続け、世界に通じるワインをめざし、山梨の土壌が育む葡萄から自然が豊かに薫る格調高いワイン造りに尽力してきました。

2017年、さらなる品質向上を目指し山梨県韮崎市穂坂町に醸造拠点として「マルス穂坂ワイナリー」を開設。県内を代表する高品質醸造用葡萄の産地である穂坂の地で、新たなワイン造りに挑んでいます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4DR4IaDH2aY ]

＜サクラアワード（“SAKURA”Japan Women’s Wine Awards）について＞

“SAKURA” Japan Women’s Wine Awardsは日本の女性が審査する国際的なワインコンペティションとして、2014年に始まりました。エントリー数は毎年増加し、アジアで最大規模の最も価値あるワインコンペティションの一つとして知られるようになりました。本年は、37ヵ国3,715アイテムのワインが、日本のワイン業界で活躍する430名の女性審査員により、ブラインドテイスティングされました。得点に応じ、ダブルゴールド、ゴールド、シルバーが選出され、さらにダブルゴールドの中から、ダイヤモンドトロフィー、特別賞グランプリが授与されます。

サクラアワード公式ウェブサイト： https://www.sakuraaward.com/jp/

サクラアワード 受賞 プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d121144-54-8ecab618c64000e866369030702bc227.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】

本坊酒造株式会社 広報・法務課 鹿児島市南栄3丁目27番地

（〒891-0122） TEL099-822-7003 FAX 099-210-1215