急増する「花粉症うつ」も。『健康2026年04月春号』は健康長寿・運動習慣・メンタルヘルスを総力特集！

■もしかして、メンタル不調？

変化の多い春、とく注意が必要な「メンタル不調」。早めのケアには、ささいな変化に気づくことが大事です。

【こんな症状はメンタルヘルスに注意！】

☑化粧や身支度が面倒

☑美容院に長らく行けていない

☑今までのように料理ができない

☑楽しくない

☑長い文章が読めない

もしかしたら、メンタル不調の初期症状かもしれません。放っておくと社会生活に少しずつ支障が現れてくることもあります。

■増えています「花粉症うつ」

春のメンタル不調として近年、目立っているのが「花粉症うつ」。桜が咲き、周りはお花見などとても楽しそうなのに…。

春のメンタル不調は、“気づけたときがケアのタイミング”。多くの体の病気と同様に、メンタル不調も早めに対応することが大事です。

■ドクター監修や著名人インタビューも多数！

イチローさん、平野レミさん、鎌田 實さん、安藤優子さん、川平慈英さん、浦井健治さん、藤岡 弘、さん、若宮正子さん、「Kimono Mom」Moeさん、富安陽子さん、天童よしみさん、小林弘幸先生 など

■健康2026年04月春号 目次

・イチロー流の運動習慣

・もしかしてメンタル不調？

・「第２回 すごい！ 健康長寿力アワード2025」受賞者が決定

・ウェルネス男子

・今気になる健康グッズお試し座談会

・知りたい「健康診断」のこと

・あの人の朝食拝見！

・いま、注目の女性たちウェルネス＆輝きのストーリー

・JAL本気の！ ラジオ体操

・老けないための「糖化」予防レシピ

・セックスレス、性交痛…どうする性のこと

・自律神経が整う！メンタルアップ文字トレ

・筋骨体操で転ばない体づくり

・MCTオイルで眠ったままの脂肪を燃やす！！

・健康気がかりQ＆A

・５０代からは口腔機能低下にご注意を

・健康サウナNEWS

・オトナのご自愛旅

・血糖値を下げる 基本のおかず

and more

